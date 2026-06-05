Fuerza Civil alojará piso exclusivo para FIFA en Mundial

Nuevo León entrará oficialmente en 'modo Mundial' a partir del próximo lunes, así lo confirmó el gobernador Samuel García al anunciar una nueva etapa en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como parte de esta fase, las reuniones de seguridad se realizarán de manera permanente en el nuevo edificio de Fuerza Civil, que operará con monitoreo las 24 horas y donde también estarán instalados representantes de la FIFA, consulados y organismos internacionales vinculados al evento.

FIFA tendrá espacio exclusivo dentro del complejo de seguridad

El mandatario estatal destacó que el organismo rector del futbol contará con instalaciones propias dentro del centro de operaciones.

“Ya se integra de manera formal FIFA y va a tener a partir del lunes ya todo un piso en este edificio”, aseguró.

Además, como parte de la estrategia para atender a visitantes extranjeros, Samuel García informó que el sistema de emergencias 911 comenzará a operar en varios idiomas, con el objetivo de brindar asistencia a turistas y delegaciones internacionales durante el torneo.

"Nos ponemos en modo mundial, máxima alerta, cero riesgos, máximo blindaje, máxima cobertura", agregó.

Arribarán selecciones y se desplegarán mil 500 elementos de seguridad

El gobernador adelantó que en los próximos días iniciará el arribo escalonado de selecciones nacionales y aficionados provenientes de distintos países.

Actualmente ya se encuentra la selección de Japón en territorio estatal; el lunes llegará Túnez, el jueves Suecia y posteriormente arribarán las delegaciones de Corea del Sur y Sudáfrica.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, informó que mil 500 elementos serán desplegados para brindar atención y protección a los visitantes en las zonas con mayor concentración de personas durante las actividades relacionadas con el Mundial.

El operativo incluirá labores de coordinación interinstitucional, despliegues estratégicos e inteligencia operativa.

"De aquí (del nuevo edificio de Fuerza Civil) se despliegan todos los monitoreos operativos, las actividades en el estadio, en resumen, estamos listos para el Mundial", aseguró.

Centro de mando concentrará monitoreo y respuesta

El nuevo centro de mando será el punto neurálgico desde donde se coordinarán las tareas de seguridad, monitoreo y capacidad de respuesta ante cualquier incidente durante el desarrollo del Mundial.

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