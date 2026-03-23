Semana de repechaje: 22 selecciones buscan su pase al Mundial
Un total de 22 selecciones disputarán los últimos seis boletos al Mundial 2026 en repechajes de Europa e internacionales. México será sede de duelos clave
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Marzo
2026
La recta final rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza esta semana con los repechajes internacionales y europeos que definirán a los últimos seis clasificados del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Un total de 22 selecciones entrarán en competencia a partir del jueves 26 de marzo, en una serie de eliminatorias directas.
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México, sede del repechaje internacional
El repechaje internacional se jugará en territorio mexicano, con partidos en Monterrey y Guadalajara.
Equipos como Irak y República Democrática del Congo ya esperan en la final, gracias a su mejor posición en el ranking FIFA, mientras que otras selecciones buscarán su lugar desde semifinales.
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Así se jugarán las semifinales (horarios del centro de México)
Jueves 26 de marzo
- 11:00 | Turquía vs. Rumania – Estambul
- 13:45 | Eslovaquia vs. Kosovo – Bratislava
- 13:45 | Gales vs. Bosnia y Herzegovina – Cardiff
- 13:45 | Italia vs. Irlanda del Norte – Bérgamo
- 13:45 | Ucrania vs. Suecia – Valencia
- 13:45 | Polonia vs. Albania – Varsovia
- 13:45 | República Checa vs. Irlanda – Praga
- 13:45 | Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Copenhague
- 16:00 | Bolivia vs. Surinam – Monterrey
Lee la nota completa: Surinam llega a Monterrey para disputar repechaje del Mundial
Viernes 27 de marzo
21:00 | Nueva Caledonia vs. Jamaica – Guadalajara
Más información: Nueva Caledonia llega a México por su pase al Mundial 2026
Finales que definirán a los clasificados
Los partidos decisivos se disputarán el 31 de marzo, también a eliminación directa, y terminarán de completar los grupos del Mundial.
Entre los sectores que aún esperan integrantes destacan:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur + ganador europeo
- Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza + ganador europeo
- Grupo D: Paraguay, Estados Unidos, Australia + ganador europeo
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez + ganador europeo
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega + Irak o rival sudamericano
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán + Congo o rival internacional
Toda la información aquí: ¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
Cabe señalar que todos los encuentros se jugarán a partido único, en caso de empate habrá tiempos extra y, de ser necesario, tanda de penales.
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