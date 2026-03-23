Semana de repechaje: 22 selecciones buscan su pase al Mundial

La recta final rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza esta semana con los repechajes internacionales y europeos que definirán a los últimos seis clasificados del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Un total de 22 selecciones entrarán en competencia a partir del jueves 26 de marzo, en una serie de eliminatorias directas.

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México, sede del repechaje internacional

El repechaje internacional se jugará en territorio mexicano, con partidos en Monterrey y Guadalajara.

Equipos como Irak y República Democrática del Congo ya esperan en la final, gracias a su mejor posición en el ranking FIFA, mientras que otras selecciones buscarán su lugar desde semifinales.

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Así se jugarán las semifinales (horarios del centro de México)

Jueves 26 de marzo

11:00 | Turquía vs. Rumania – Estambul

13:45 | Eslovaquia vs. Kosovo – Bratislava

13:45 | Gales vs. Bosnia y Herzegovina – Cardiff

13:45 | Italia vs. Irlanda del Norte – Bérgamo

13:45 | Ucrania vs. Suecia – Valencia

13:45 | Polonia vs. Albania – Varsovia

13:45 | República Checa vs. Irlanda – Praga

13:45 | Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Copenhague

16:00 | Bolivia vs. Surinam – Monterrey

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Viernes 27 de marzo

21:00 | Nueva Caledonia vs. Jamaica – Guadalajara

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Finales que definirán a los clasificados

Los partidos decisivos se disputarán el 31 de marzo, también a eliminación directa, y terminarán de completar los grupos del Mundial.

Entre los sectores que aún esperan integrantes destacan:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur + ganador europeo

Sudáfrica, Corea del Sur + ganador europeo Grupo B: Canadá , Qatar, Suiza + ganador europeo

, Qatar, Suiza + ganador europeo Grupo D: Paraguay, Estados Unidos , Australia + ganador europeo

, Australia + ganador europeo Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez + ganador europeo

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega + Irak o rival sudamericano

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán + Congo o rival internacional

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Cabe señalar que todos los encuentros se jugarán a partido único, en caso de empate habrá tiempos extra y, de ser necesario, tanda de penales.

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