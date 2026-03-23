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Semana de repechaje: 22 selecciones buscan su pase al Mundial

Un total de 22 selecciones disputarán los últimos seis boletos al Mundial 2026 en repechajes de Europa e internacionales. México será sede de duelos clave

  • 23
  • Marzo
    2026

La recta final rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza esta semana con los repechajes internacionales y europeos que definirán a los últimos seis clasificados del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Un total de 22 selecciones entrarán en competencia a partir del jueves 26 de marzo, en una serie de eliminatorias directas.

México, sede del repechaje internacional

El repechaje internacional se jugará en territorio mexicano, con partidos en Monterrey y Guadalajara.

Equipos como Irak y República Democrática del Congo ya esperan en la final, gracias a su mejor posición en el ranking FIFA, mientras que otras selecciones buscarán su lugar desde semifinales.

Te puede interesar: Presume Irak entrenamiento en Monterrey para playoff del Mundial

Así se jugarán las semifinales (horarios del centro de México)

Jueves 26 de marzo

  • 11:00 | Turquía vs. Rumania – Estambul
  • 13:45 | Eslovaquia vs. Kosovo – Bratislava
  • 13:45 | Gales vs. Bosnia y Herzegovina – Cardiff
  • 13:45 | Italia vs. Irlanda del Norte – Bérgamo
  • 13:45 | Ucrania vs. Suecia – Valencia
  • 13:45 | Polonia vs. Albania – Varsovia
  • 13:45 | República Checa vs. Irlanda – Praga
  • 13:45 | Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Copenhague
  • 16:00 | Bolivia vs. Surinam – Monterrey

Lee la nota completa: Surinam llega a Monterrey para disputar repechaje del Mundial

Viernes 27 de marzo

21:00 | Nueva Caledonia vs. Jamaica – Guadalajara

Más información: Nueva Caledonia llega a México por su pase al Mundial 2026

Finales que definirán a los clasificados

Los partidos decisivos se disputarán el 31 de marzo, también a eliminación directa, y terminarán de completar los grupos del Mundial.

Entre los sectores que aún esperan integrantes destacan:

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur + ganador europeo
  • Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza + ganador europeo
  • Grupo D: Paraguay, Estados Unidos, Australia + ganador europeo
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez + ganador europeo
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega + Irak o rival sudamericano
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán + Congo o rival internacional

Toda la información aquí: ¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos

Cabe señalar que todos los encuentros se jugarán a partido único, en caso de empate habrá tiempos extra y, de ser necesario, tanda de penales.


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