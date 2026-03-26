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Nuevo León

San Pedro dona $11 millones de pesos a Bomberos Nuevo León

El financiamiento permitirá cubrir necesidades operativas del cuerpo de bomberos, incluyendo la continuidad de sus actividades en sus tres estaciones

  • 26
  • Marzo
    2026

El ayuntamiento de San Pedro asignó un apoyo económico de 11 millones de pesos al Patronato de Bomberos, para fortalecer la atención de emergencias y asegurar la operatividad de las estaciones ubicadas en la localidad durante el próximo año.

La entrega del recurso fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah, quien indicó que esta aportación forma parte de las acciones municipales orientadas a mantener servicios eficientes ante incendios, accidentes y otras contingencias.

“Refrendar un poco el apoyo por parte del Municipio hacia esta institución que nos ha sido de mucha ayuda a lo largo de los años, y, por supuesto, el compromiso posible. Gracias a su director Memo Dillon; a su presidente, a (Alfonso Javier) Barragán, y a todo el equipo por el trabajo que se han estado trabajando en San Pedro, pues, lo que más nos preocupa es el bienestar de nuestra gente”, comentó Farah

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El financiamiento permitirá cubrir necesidades operativas del cuerpo de bomberos, incluyendo la continuidad de sus actividades en las tres estaciones instaladas en el municipio.

Por parte del Patronato de Bomberos, el presidente Alfonso Javier Barragán y el director general Guillermo Dillon Montaña recibieron el donativo y señalaron que este tipo de apoyos resulta fundamental para mantener la capacidad de respuesta de la corporación, así como garantizar la atención oportuna de emergencias.

“Yo quisiera agradecer esta muestra de confianza y de compromiso que tienen con nosotros, en nombre del Patronato de Bomberos Nuevo León y de todo el Planeo Operativo, comentarle a toda la ciudadanía que es muy importante la reacción.

“Muchas gracias por el reiterado apoyo, Mauricio (Farah), que nos dan y cuenten con nuestro compromiso total para salvaguardar vidas y patrimonios”, expresó Barragán.

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De acuerdo con lo informado, los recursos serán destinados a gastos operativos, equipamiento y logística necesaria para la atención de incidentes.

Las autoridades destacaron que este respaldo contribuye a que el personal cuente con las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones de manera continua.

Esta inversión busca reforzar la coordinación con el cuerpo de bomberos, institución que brinda servicio en distintos puntos de la urbe regia, y asegurar la continuidad de sus labores en beneficio de la población.


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