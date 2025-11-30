Cerrar X
Nuevo León

Gobernador encenderá pino navideño en Museo de Historia Mexicana

El Museo de Historia Mexicana cumple 31 años y Samuel García invitó a la ciudadanía al encendido del pino navideño frente al recinto

  • 30
  • Noviembre
    2025

El Museo de Historia Mexicana, uno de los cuatro museos estatales de Nuevo León, celebró este domingo su 31 aniversario dedicado a preservar y difundir la historia del estado y del país.

El gobernador Samuel García destacó el papel del recinto como un espacio fundamental para que las y los nuevoleoneses conozcan su origen e identidad.

 A través de un mensaje difundido en redes sociales, invitó a la ciudadanía a sumarse a los festejos y al inicio de la temporada navideña.

“Hoy el Museo de Historia Mexicana cumple 31 años de conservar y dar a conocer a las y los neoleoneses el origen e historia de nuestro estado y nuestro país. Y para celebrar y arrancar con la época navideña, los espero más al rato frente al museo para encender el pino de Navidad”, señaló el mandatario.

El encendido del árbol navideño se llevará a cabo esta tarde frente al museo, ubicado en el Centro de Monterrey, donde se esperan familias y visitantes para disfrutar del ambiente festivo y las actividades programadas.


