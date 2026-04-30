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Nuevo León

Encabezan Samuel y Mariana desfile del Día del Niño en Monterrey

El desfile reunió a vecinos del sector, quienes desde temprana hora se concentraron para presenciar el evento y convivir en familia

  • 30
  • Abril
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron este jueves el desfile conmemorativo por el Día del Niño, realizado en la avenida Camino Real, en la colonia Fomerrey 96, al norte de Monterrey.

Decenas de familias acudieron al evento acompañadas de niñas y niños, quienes disfrutaron del paso de carros alegóricos decorados con distintas temáticas infantiles, además de música y ambiente festivo.

De acuerdo con los organizadores, el recorrido tendría una duración aproximada de dos horas sobre la avenida Camino Real, donde también se contempla la entrega de pelotas, juguetes y diversos regalos para los menores asistentes.

El desfile reunió a vecinos del sector, quienes desde temprana hora se concentraron para presenciar el evento y convivir en familia.


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