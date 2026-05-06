Profeco alerta por falla en 691 motocicletas Kawasaki

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta preventiva para revisar 691 motocicletas Kawasaki comercializadas en México, debido a una posible falla mecánica que podría provocar daños internos en el motor.

La campaña aplica específicamente para modelos Ninja ZX-6R identificados como ZX636J y ZX636K correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.

Detectan posible problema en el motor

De acuerdo con la dependencia, el problema se origina por un apriete irregular en los pernos del cárter, situación que genera una fuerza axial excesiva y puede afectar piezas internas del motor debido a una holgura incorrecta de aceite.

Profeco advirtió que, de no atenderse, la falla podría derivar en daños mecánicos internos que comprometan el funcionamiento de la motocicleta.

Como medida correctiva, Kawasaki reemplazará sin costo las piezas sospechosas en las unidades afectadas.

En motocicletas nuevas se realizará el reapriete de los pernos de fijación del cárter, mientras que en unidades usadas se inspeccionará el metal del cojinete y, en caso de presentar desgaste o anomalías, será sustituido.

Dueños serán contactados directamente

La empresa notificará a los propietarios mediante llamadas telefónicas o correo electrónico para coordinar la revisión en distribuidores autorizados Kawasaki.

Profeco pidió a los usuarios atender el llamado preventivo lo antes posible para evitar riesgos mecánicos futuros.

Los consumidores pueden consultar más detalles del proceso a través de Kawasaki México mediante el teléfono 81 2598 9625, el correo electrónico de servicio técnico o el portal oficial de la marca.

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