Bonnie Tyler es hospitalizada tras cirugía intestinal en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler fue ingresada en un hospital del sur de Portugal tras someterse a una cirugía intestinal, informó su equipo mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La artista de 74 años permanece bajo observación médica en el Hospital de Faro, ubicado en la región del Algarve, donde reside desde hace varios años.

Su equipo reporta evolución favorable

Según el mensaje compartido en la cuenta oficial de la cantante, la intervención quirúrgica se realizó con éxito y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

“La operación fue bien y ella está ahora recuperándose”, señaló su equipo, que también agradeció las muestras de apoyo de familiares, amigos y seguidores.

Tyler permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias, mientras continúa bajo supervisión médica tras la operación.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre las causas específicas que motivaron el procedimiento.

Una voz icónica del pop y rock

Nacida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler alcanzó notoriedad internacional a finales de los años 70 gracias a éxitos como “It’s a Heartache”.

Sin embargo, fue en la década de los 80 cuando consolidó su lugar como una de las voces más reconocibles del pop-rock mundial con el tema “Total Eclipse of the Heart”, convertido en un clásico de la música internacional.

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Tyler se ha mantenido como una figura emblemática de la música británica, reconocida por su distintiva voz rasposa y su presenci

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