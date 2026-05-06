Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_06_T164443_240_c741008764
Escena

Bonnie Tyler es hospitalizada tras cirugía intestinal en Portugal

La intérprete de 'Total Eclipse of the Heart' se recupera favorablemente luego de una operación realizada en el sur de Portugal

  • 06
  • Mayo
    2026

La cantante británica Bonnie Tyler fue ingresada en un hospital del sur de Portugal tras someterse a una cirugía intestinal, informó su equipo mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La artista de 74 años permanece bajo observación médica en el Hospital de Faro, ubicado en la región del Algarve, donde reside desde hace varios años.

Su equipo reporta evolución favorable

Según el mensaje compartido en la cuenta oficial de la cantante, la intervención quirúrgica se realizó con éxito y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

“La operación fue bien y ella está ahora recuperándose”, señaló su equipo, que también agradeció las muestras de apoyo de familiares, amigos y seguidores.

EH UNA FOTO - 2026-05-06T164523.339.jpg

Tyler permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias, mientras continúa bajo supervisión médica tras la operación.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre las causas específicas que motivaron el procedimiento.

Una voz icónica del pop y rock

Nacida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler alcanzó notoriedad internacional a finales de los años 70 gracias a éxitos como “It’s a Heartache”.

Bonnie-Tyler-faster-than-the-speed-of-night-artwork.jpg

Sin embargo, fue en la década de los 80 cuando consolidó su lugar como una de las voces más reconocibles del pop-rock mundial con el tema “Total Eclipse of the Heart”, convertido en un clásico de la música internacional.

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Tyler se ha mantenido como una figura emblemática de la música británica, reconocida por su distintiva voz rasposa y su presenci


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2_a1a53caae5
Sufre Cristian Borja lesión de rodilla y es duda para la vuelta
Whats_App_Image_2026_04_28_at_2_14_23_PM_6caadb1524
El atún, un sabor que viaja por todos los océanos
EH_UNA_FOTO_2026_04_28_T143844_340_c479f73385
Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park', vence al cáncer
publicidad

Últimas Noticias

37e41d90_6ec4_46f1_97f9_daa9e12846ff_b7d0b0f27f
Aprueban nuevo reglamento de Desarrollo Social y reformas urbanas
5d9d6c98_9f81_4b54_8076_3a22daac1a91_4dbceb42d7
Conductor vuelca fuera de puente frente a secundaria en Saltillo
20260507_100654_06ed2043ec
Atienden caso de abuso sexual contra joven con síndrome de Down
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
publicidad
×