Guadalupe lanza campaña contra el cáncer de mama

Con un taller dirigido a trabajadoras municipales, el Gobierno de Guadalupe dio inicio a la campaña “Grandes contra el cáncer de mama”, que contempla diversas acciones durante el mes de octubre para prevenir esta enfermedad.

La Secretaría de Salud municipal intensificará la concientización, especialmente entre mujeres, con el objetivo de derribar mitos sobre uno de los padecimientos más tratables si se detecta a tiempo.

Silvia Múzquiz, titular de la dependencia, destacó que en Guadalupe la sensibilización es una labor permanente, pero durante este mes se refuerzan las acciones con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

“En octubre realizaremos intensa sensibilización y concientización sobre la lucha contra esta enfermedad. Hoy comenzamos con una plática de prevención para las trabajadoras del municipio, abordando temas como la autoexploración y los estudios médicos necesarios, así como su periodicidad”, explicó.

Como parte de esta campaña, el municipio también ofrecerá estudios de ecos de mama y consultas ginecológicas gratuitas en la Clínica de la Mujer de Guadalupe, los días 8 y 9 de octubre.

Comentarios