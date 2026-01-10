Podcast
Nuevo León

Veterinarios advierten por efectos del frío en mascotas

Entre las razas más vulnerables mencionó a boxer, bulldog y chihuahua, así como a perros con dificultades respiratorias, conocidos como braquicéfalos

Ante la llegada de las bajas temperaturas, veterinarios hicieron un llamado a la población para extremar los cuidados de las mascotas, ya que el frío puede representar riesgos importantes para su salud, especialmente en cachorros, perros de razas pequeñas y animales de edad avanzada.

La exposición prolongada al frío puede provocar desde hipotermia hasta enfermedades respiratorias, principalmente en mascotas que duermen a la intemperie o que no cuentan con un espacio adecuado para resguardarse.

En entrevista, el veterinario Omar Serna advirtió que algunas razas son más vulnerables ante las bajas temperaturas. 

“El frío puede ser muy peligroso para razas muy pequeñas que no pueden desarrollar una capa de pelo muy gruesa, representan más riesgo”, señaló.

El especialista agregó que durante los últimos días se ha registrado un aumento en consultas por congestión respiratoria. 

“Pueden sufrir congestión, eso se ha visto mucho en esta semana”, indicó.

Entre las razas más vulnerables mencionó a boxer, bulldog y chihuahua, así como a perros con dificultades respiratorias, conocidos como braquicéfalos o “chatitos”, y perros de talla muy pequeña.

¿Qué tipo de vestimenta los pueden proteger del frío?

Respecto al uso de ropa, el veterinario aclaró que no todas las mascotas requieren suéter. 

Recomendó que, en caso de utilizarlo, sea una prenda lavable, de secado rápido y que permita el libre movimiento del animal. 
En contraste, señaló que razas como el husky, perros de talla grande o con abundante pelaje no necesitan abrigo.

Detalló que los materiales más adecuados son algodón o poliéster, y subrayó la importancia de mantener al perro seco, ya que la humedad incrementa el riesgo de enfermedades.

Zonas recomendadas para las mascotas

Finalmente, recomendó habilitar espacios protegidos del frío, como colchas, cajas de cartón o un área dentro del hogar con cobijas, para evitar que las mascotas sufran por las bajas temperaturas.


