Nuevo León

Guadalupe pone en marcha el Operativo 'Navidad Segura'

Cientos de elementos municipales intensificarán la vigilancia en sitios donde se registra mayor afluencia de personas durante esta temporada decembrina

El municipio de Guadalupe puso en marcha el Operativo Navideño 2025 con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía para prevenir incidentes durante la temporada de compras y festividades.

Alfredo Fabela, secretario de Seguridad Pública, informó que todas las divisiones de la corporación estarán desplegadas en la ciudad, con el apoyo de cadetes en los diversos sectores. 

Siendo una de las tareas principales evitar riesgos ante la entrega de aguinaldos y bonos extraordinarios que recibirán empleados, y que los convierten en blanco de los delincuentes. 

“Somos una corporación cercana, conocemos nuestras colonias, centros comerciales, puntos de afluencia, corredores y todos los lugares donde las familias conviven y realizan sus compras, estamos presentes y en alerta permanente”, externó Fabela Pacheco. 

operativo-navidad-guadalupe1.jpeg

Sumarán cinco drones tácticos

Este año, además de que cientos de efectivos municipales intensificarán la vigilancia en sitios donde se registra mayor afluencia de personas, como centros comerciales, en los alrededores de bancos, avenidas principales, sin descuidar las colonias, se sumarán los cinco drones tácticos que estarán vigilando perímetros estratégicos.

Los cuerpos de seguridad de Guadalupe implementarán un despliegue estratégico en 24 plazas y centros comerciales distribuidos en las seis zonas del municipio.

El municipio informó que cuenta además con 860 cámaras operando, 104 Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) y 88 Centros de Atención Inmediata (CAI).

Así como más de 400 cámaras nuevas con reconocimiento facial, lectura de placas, análisis de atributos y patrones y cámaras en comercios integradas al sistema C4 municipal. 

En el arranque del Operativo estuvieron representantes de la Sedena, Guardia Nacional, Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, instituciones que coordinarán labores de seguridad e inteligencia. 


