Nuevo León

Investigan restos óseos hallados en vivienda de San Nicolás

Trabajadores de construcción hallaron dichos restos, que inicialmente se consideraron como animales. Sin embargo, fue un presunta quijada lo que generó alarma

El hallazgo de restos óseos presumiblemente humanos al interior de un antiguo inmueble, movilizó a agentes periciales hasta el centro de San Nicolás de los Garza.

Trascendió que se trataría de al menos una quijada, así como huesos de discos de una columna.

Las piezas se encontraban apenas a un metro de profundidad, bajo una capa delgada de concreto visiblemente vieja.

Fueron trabajadores de la construcción quienes efectuaron el hallazgo al excavar para la colocación de una zapata.

En primera instancia presumieron que los restos serían de origen animal, sin embargo, al continuar removiendo la tierra hallaron la presunta quijada y dieron aviso a la autoridad.

Elementos de la Policía Municipal fungieron como primer respondiente, y ante la sospecha de que se tratasen de huesos humanos alertaron a la Fiscalía.

Fue sobre la calle Nicolás Bravo, entre Ignacio Aldama y General Terán, donde se reportó la movilización a las 9:15 de la mañana.

Se dijo extraoficialmente que las labores de construcción que originaron el hallazgo obedecen a la instalación de un taller.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acordonó el inmueble para indagar si existían más restos y llevarlos a su análisis forense.


