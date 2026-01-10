Hallan sin vida a abuela y nieto en domicilio de San Nicolás

Durante la noche del viernes, autoridades realizaron un operativo de seguridad en la colonia Las Puentes 3er Sector, en el municipio de San Nicolás, tras el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cordillera de los Andes y Cofre de Perote, donde fueron localizados los cuerpos de Adriana María, de 63 años, y su nieto Ricardo, de 10 años.

Al sitio acudieron elementos de seguridad pública y cuerpos de auxilio, quienes procedieron a acordonar el área para permitir el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se encontraron huellas de violencia en el lugar. Asimismo, Protección Civil descartó una fuga de gas dentro del inmueble, lo que llevó a las autoridades a considerar una posible intoxicación, presuntamente relacionada con el consumo de alimentos, como una de las principales líneas de investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas exactas del fallecimiento, mientras se espera el resultado de los estudios forenses que permitan esclarecer el caso.

