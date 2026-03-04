Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_04_at_15_55_07_48727654f7
Finanzas

Rechazan cancelación de reservación para el Mundial

La CDMX espera recibir no solo aficionados con boleto al Mundial 2026, sino también miles de visitantes que disfrutarán plazas, museos y sitios históricos

  • 04
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Turismo (Sectur) de la Ciudad de México descartó cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras de cara al Mundial 2026 y aseguró que la oferta de hospedaje será suficiente para recibir a los visitantes, además de garantizar su seguridad durante su estancia. 

El posicionamiento surge luego de declaraciones atribuidas a un integrante de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, en las que se hablaba de presuntas bajas en reservaciones.

La dependencia señaló que el panorama hotelero se mantiene sólido pese a la cercanía del torneo.

Especialistas en turismo indicaron que la demanda asociada a grandes eventos deportivos se ajusta gradualmente conforme se venden boletos, se confirman partidos y se organizan los calendarios de viaje. 

WhatsApp Image 2026-03-04 at 15.54.02.jpeg

Esto significa que algunas modificaciones en reservas son normales y no representan un riesgo para la ocupación hotelera ni para los ingresos del sector turístico.

“El sector hotelero y el gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos”, señaló la dependencia. 

Añadió que “estos indicadores reflejan una tendencia global positiva en la demanda turística asociada al torneo”.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 15.52.40.jpeg

La Sectur agregó que la capital recibirá no solo a aficionados con boleto para los partidos, sino también a miles de visitantes que disfrutarán de plazas, museos, restaurantes y sitios históricos, lo que fortalece distintos sectores económicos y genera ingresos adicionales. 

Las autoridades destacaron que la coordinación con el sector hotelero y los protocolos de seguridad están listos para garantizar la experiencia del turista.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que la seguridad para los visitantes está garantizada. 

Cuestionada sobre posibles riesgos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la mandataria afirmó que existe un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

canirac_nuevo_leon_crecimiento_restaurantero_27c463376f
Impulsará Mundial 2026 crecimiento restaurantero en Nuevo León
boletos_repechaje_mundial_e5d6fd52b0
Guía para comprar boletos del repechaje del Mundial 2026 en NL
reunion_seguridad_fifa_jpg_2601fe7e1a
Informan resultado de reunión de seguridad con FIFA para Mundial
publicidad

Últimas Noticias

bcdb38d1_872c_45f9_8abc_9ccdabfe2c70_344af20243
Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep
bd4debe2_8942_43bb_9889_47a35ad4697f_8fb06badeb
Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
Whats_App_Image_2026_03_05_at_6_24_51_PM_c690b0c137
Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
publicidad
×