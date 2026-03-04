Rechazan cancelación de reservación para el Mundial

La Secretaría de Turismo (Sectur) de la Ciudad de México descartó cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras de cara al Mundial 2026 y aseguró que la oferta de hospedaje será suficiente para recibir a los visitantes, además de garantizar su seguridad durante su estancia.

El posicionamiento surge luego de declaraciones atribuidas a un integrante de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, en las que se hablaba de presuntas bajas en reservaciones.

La dependencia señaló que el panorama hotelero se mantiene sólido pese a la cercanía del torneo.

Especialistas en turismo indicaron que la demanda asociada a grandes eventos deportivos se ajusta gradualmente conforme se venden boletos, se confirman partidos y se organizan los calendarios de viaje.

Esto significa que algunas modificaciones en reservas son normales y no representan un riesgo para la ocupación hotelera ni para los ingresos del sector turístico.

“El sector hotelero y el gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos”, señaló la dependencia.

Añadió que “estos indicadores reflejan una tendencia global positiva en la demanda turística asociada al torneo”.

La Sectur agregó que la capital recibirá no solo a aficionados con boleto para los partidos, sino también a miles de visitantes que disfrutarán de plazas, museos, restaurantes y sitios históricos, lo que fortalece distintos sectores económicos y genera ingresos adicionales.

Las autoridades destacaron que la coordinación con el sector hotelero y los protocolos de seguridad están listos para garantizar la experiencia del turista.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que la seguridad para los visitantes está garantizada.

Cuestionada sobre posibles riesgos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la mandataria afirmó que existe un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales.

Comentarios