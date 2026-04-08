Hyundai Mobis invertirá $1,000 mdp en expansión en Nuevo León

Nuevo León sumó una nueva inversión durante la gira de trabajo del gobernador Samuel García por Corea del Sur, luego de que la empresa Hyundai Mobis confirmara una expansión de su planta, en el municipio de Pesquería, por $1,000 millones de pesos.

El anuncio fue confirmado por el mandatario estatal, tras una reunión con directivos de la compañía, considerada uno de los “brazos tecnológicos” más importantes del grupo Hyundai-Kia.

La firma, que ya tiene una década de operaciones en Nuevo León, reforzará su presencia en la entidad con nuevos proyectos enfocados en tecnología automotriz, autos autónomos y desarrollo de chips, sectores que, según dijeron, son clave para la nueva generación de movilidad.

“Ellos tienen 10 años trabajando con inversiones muy importantes y hoy nos confirman que se siguen expandiendo.

“Al menos este verano van a invertir otros $50 millones de dólares en tecnología, en tema de autos autónomos y en el tema de chips”, declaró el mandatario estatal en entrevista exclusiva para El Horizonte.

Hyundai Mobis es una de las compañías más relevantes en innovación dentro del conglomerado automotriz coreano, al liderar desarrollos vinculados con electromovilidad, sistemas inteligentes de conducción, robótica avanzada, incluidos robots humanoides y soluciones tecnológicas como drones.

La expansión refuerza el posicionamiento de Nuevo León como un polo de atracción para industrias de alto valor agregado, particularmente en el sector automotriz y tecnológico.

García Sepúlveda destacó que este tipo de inversiones no solo consolidan la relación del estado con empresas globales, sino que también elevan el perfil industrial de la entidad en áreas especializadas.

“Muy contentos de que toda esta industria automotriz, sobre todo de electromovilidad, siga llegando al estado y nosotros aquí dándoles todas las facilidades y todo el apoyo para que empresas de primer nivel y de primer mundo como Hyundai lleguen a Nuevo León”, señaló.

Sobre el impacto laboral de este nuevo proyecto, el gobernador explicó que se trata de una expansión que demandará talento altamente calificado, especialmente en áreas de ingeniería y tecnología.

“Hay empresas que, como la de hoy, requieren habilidades muy específicas, ingenieros muy preparados para el tema de autos autónomos; quizá estas no son las de 1,000 empleos, pero sí 50 muy bien pagados”, dijo.

Añadió que este tipo de inversiones forman parte de una estrategia más amplia para seguir atrayendo capital extranjero que se traduzca en mejores oportunidades laborales para los nuevoleoneses.

“La tarea nuestra es llevarles más dinero, llevar más empleos y que luego ya la gente de Nuevo León se beneficie teniendo este tipo de oportunidades”, expresó García.

Nuevo León, 'en el radar global'

Durante su mensaje, García Sepúlveda aseguró que el estado se mantiene como uno de los destinos más competitivos para la inversión internacional, particularmente en sectores industriales de alto nivel tecnológico.

“Es evidente que a nivel internacional Nuevo León está en el mapa. “Nuevo León hoy es sinónimo de industria, de sector automotriz”, afirmó.

La reunión con Hyundai Mobis se suma a la agenda económica que el Gobierno de Nuevo León ha desarrollado en Asia, donde ha sostenido encuentros con diversas compañías para concretar nuevos proyectos de inversión en la entidad.

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