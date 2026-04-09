Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
promueve_ayd_tramites_digitales_para_apertura_empresas_8d5c0fa1bc
Nuevo León

Promueve AyD trámites digitales para apertura de empresas

Con esto, la paraestatal ofrece los servicios por medio de la plataforma, donde se vuelven 80% más ágiles, que de manera presencia

  • 09
  • Abril
    2026

Agua y Drenaje de Monterrey promovió este jueves 12 trámites digitales con el fin de simplificar procesos y servicios para la construcción de nuevos desarrollos y la apertura de empresas.

Estos procesos pueden realizarse fin a través de la plataforma NLínea, donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar con otras gestiones de las diversas dependencias que integral el Gobierno del Estado.

¿Cuáles trámites se pueden realizar a través de la plataforma NLínea?

La paraestatal puso a disposición de la ciudadanía los siguientes trámites de manera digital:

  • Emisión del Dictamen de Factibilidad de Servicio para Nuevos Desarrollos
  • Emisión del Dictamen Pluvial
  • Elaboración de Proyectos para Nuevos Desarrollos
  • Formalización del Convenio de Aportación
  • Elaboración/Revisión de Proyectos de Infraestructura y Supervisión de Obras
  • Emisión del Dictamen de Factibilidad de Agua Residual Tratada
  • Elaboración del Depósito de Garantía, Contratación de Servicios para Uso Comercial – Industrial 
  • Contratación de Agua Residual Tratada
  • Contratación de Control de Descargas

Con esto, la paraestatal ofrece los servicios por medio de la plataforma, donde se vuelven 80% más ágiles, al requerir hasta un 30% menos requisitos.

Esto se debe a que generan expedientes únicos que requieren ser subidos una sola ocasión, con una trazabilidad de gestión eficiente. Además, una seguridad avanzada con tecnología blockchain, lo cual garantiza la transparencia y certeza jurídica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Screenshot_20260311_174522_Gallery_23178d52ca
Buscan sanear ríos y lagunas de Tamaulipas con Proyecto Génesis
nl_samuel_asia_503edf46ae
NL cierra gira por Asia: inversión acumulada es de $120,000 mdd
670477351_1519093312921412_2512102524750131046_n_fda058a092
Buscan reforzar inversión de LG en Nuevo León tras gira en Corea
publicidad

Últimas Noticias

mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
japon_jersey_5ebe480db1
¡Al estilo anime! Japón presenta su jersey del Mundial 2026
debanhi_escobar_30cd3f2bff
Padres de Debanhi denuncian amenazas en su búsqueda de justicia
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
publicidad
×