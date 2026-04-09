Promueve AyD trámites digitales para apertura de empresas

Agua y Drenaje de Monterrey promovió este jueves 12 trámites digitales con el fin de simplificar procesos y servicios para la construcción de nuevos desarrollos y la apertura de empresas.

Estos procesos pueden realizarse fin a través de la plataforma NLínea, donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar con otras gestiones de las diversas dependencias que integral el Gobierno del Estado.

¿Cuáles trámites se pueden realizar a través de la plataforma NLínea?

La paraestatal puso a disposición de la ciudadanía los siguientes trámites de manera digital:

Emisión del Dictamen de Factibilidad de Servicio para Nuevos Desarrollos

Emisión del Dictamen Pluvial

Elaboración de Proyectos para Nuevos Desarrollos

Formalización del Convenio de Aportación

Elaboración/Revisión de Proyectos de Infraestructura y Supervisión de Obras

Emisión del Dictamen de Factibilidad de Agua Residual Tratada

Elaboración del Depósito de Garantía, Contratación de Servicios para Uso Comercial – Industrial

Contratación de Agua Residual Tratada

Contratación de Control de Descargas

Con esto, la paraestatal ofrece los servicios por medio de la plataforma, donde se vuelven 80% más ágiles, al requerir hasta un 30% menos requisitos.

Esto se debe a que generan expedientes únicos que requieren ser subidos una sola ocasión, con una trazabilidad de gestión eficiente. Además, una seguridad avanzada con tecnología blockchain, lo cual garantiza la transparencia y certeza jurídica.

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