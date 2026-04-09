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Tamaulipas

Indagan autoridades muerte de menor en Reynosa

El menor fue hallado inconsciente en su domicilio por lo que fue trasladado por familiares al Hospital General de Zona número 270

  • 09
  • Abril
    2026

Alrededor de la una con treinta de la tarde, autoridades ministeriales atendieron un reporte en la colonia Valle Soleado, en Reynosa, donde se alertó sobre un menor que se encontraba inconsciente.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia trasladó de inmediato al menor al Hospital General de Zona número 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó para recibir atención médica.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, luego de que inicialmente se señalara que el menor habría caído en un recipiente con agua acumulada dentro del domicilio, situación derivada de la escasez del servicio en ese sector.

Sin embargo, durante las primeras indagatorias en el hospital, se informó que el menor presentaba un padecimiento cardiaco previo, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, en coordinación con personal médico.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes y de la Procuraduría del DIF, quienes mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión lo ocurrido.


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