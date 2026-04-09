Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Felipe Chiw Vega, aseguró que el compromiso del Gobierno de México para el pago de agua a Estados Unidos no afectará el suministro en los hogares de la ciudad, pese a la crisis hídrica que enfrenta la región.

¿Afecta a Reynosa el envío de agua a Estados Unidos?

El funcionario explicó que el abastecimiento de Reynosa depende principalmente de los escurrimientos provenientes de ríos en Chihuahua, por lo que los acuerdos relacionados con el envío de agua desde otras presas, como El Cuchillo, no impactan directamente en la distribución local.

“No, a nosotros no nos afecta eso, acuérdense que el pago del agua principalmente viene de los escurrimientos de Chihuahua, de los ríos de Chihuahua… hubo un acuerdo de bajar el agua de El Cuchillo, pero cuando tenga excedentes, entonces si hay excedentes se los van a mandar a Estados Unidos, pero a nosotros no nos afecta, a nosotros nos dan la misma agua”, explicó.

La preocupación: niveles de presas y falta de lluvias

En este contexto, subrayó que la preocupación en Tamaulipas no radica en estos acuerdos internacionales, sino en los bajos niveles de almacenamiento en presas y la falta de lluvias, factores que representan un reto para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.

¿Cómo se mantiene actualmente el suministro de agua?

Indicó que, hasta el momento, la distribución de agua en Reynosa se mantiene estable, aunque se continúa con el monitoreo constante de la situación hídrica ante las condiciones climáticas actuales.

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