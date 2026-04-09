Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
comapa_reynosa_f4555ce3eb
Tamaulipas

Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA

El funcionario explicó que el abastecimiento de Reynosa depende principalmente de los escurrimientos provenientes de ríos en Chihuahua.

  • 09
  • Abril
    2026

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Felipe Chiw Vega, aseguró que el compromiso del Gobierno de México para el pago de agua a Estados Unidos no afectará el suministro en los hogares de la ciudad, pese a la crisis hídrica que enfrenta la región.

¿Afecta a Reynosa el envío de agua a Estados Unidos?

El funcionario explicó que el abastecimiento de Reynosa depende principalmente de los escurrimientos provenientes de ríos en Chihuahua, por lo que los acuerdos relacionados con el envío de agua desde otras presas, como El Cuchillo, no impactan directamente en la distribución local.

“No, a nosotros no nos afecta eso, acuérdense que el pago del agua principalmente viene de los escurrimientos de Chihuahua, de los ríos de Chihuahua… hubo un acuerdo de bajar el agua de El Cuchillo, pero cuando tenga excedentes, entonces si hay excedentes se los van a mandar a Estados Unidos, pero a nosotros no nos afecta, a nosotros nos dan la misma agua”, explicó.

La preocupación: niveles de presas y falta de lluvias

En este contexto, subrayó que la preocupación en Tamaulipas no radica en estos acuerdos internacionales, sino en los bajos niveles de almacenamiento en presas y la falta de lluvias, factores que representan un reto para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.

¿Cómo se mantiene actualmente el suministro de agua?

Indicó que, hasta el momento, la distribución de agua en Reynosa se mantiene estable, aunque se continúa con el monitoreo constante de la situación hídrica ante las condiciones climáticas actuales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

seguridad_publica_reynosa_c2fc836446
Cambia la Secretaría de Seguridad Pública por ajuste en gabinete
entr_2026_0533a631d3
Denuncian trabas del MP en Reynosa en casos de desaparición
diocesis_matamoros_reynosa_albergara_congreso_misericordia_f3f50eb59a
Diócesis de Matamoros-Reynosa albergará el Congreso Misericordia
publicidad

Últimas Noticias

H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
Operativo_Profepa_Conanp_OAX_001_6b7fce2f45
Realiza Profepa operativos en 41 áreas naturales protegidas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×