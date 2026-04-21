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Nuevo León

IMSS realiza primera mastectomía endoscópica con reconstrucción

Entre los beneficios a corto y mediano plazo se destaca una recuperación más rápida y menos dolorosa, una cicatriz mucho menos visible y una reconstrucción

  • 21
  • Abril
    2026

Especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23 de Monterrey realizaron este lunes la primera mastectomía endoscópica con reconstrucción mamaria inmediata.

De acuerdo con el especialista en oncología quirúrgica, Omar Gómez Quiñones, esta técnica quirúrgica se caracteriza por ser de mínima invasión gracias al uso del endoscopio para retirar la glándula mamaria.

“A diferencia de la mastectomía convencional, en la cual quitamos un gran segmento de piel y queda una cicatriz grande, en la mastectomía endoscópica preservamos toda la piel, el pezón, por una incisión de menos de 4 centímetros, y por ahí se retira toda la glándula mamaria.

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Al finalizar se hace una reconstrucción inmediata con un implante, y la cirugía queda finalizada."

Este tipo de cirugía ofrece a las pacientes una intervención igual de efectiva para combatir el cáncer de mama e, incluso, se podría retirar el tejido lejano a la incisión con menor sangrado y mayor cuidado de la piel.

Entre los beneficios a corto y mediano plazo se destaca una recuperación más rápida y menos dolorosa, una cicatriz mucho menos visible y una reconstrucción.

Brianda invita a mujeres a realizar autoexploración

La primera paciente en recibir la innovadora intervención quirúrgica fue Brianda, quien fue diagnosticada con un cáncer de mama en etapa 2 en su seno izquierdo.

“El doctor fue muy amable, nos explicó todo muy bien a detalle a mi esposo y a mí, y gracias a Dios, gracias al doctor, a sus manos, que intervino en la cirugía, todo ha sido excelente”, agregó con gratitud hacia el especialista en oncología quirúrgica de la UMAE No. 23.

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Tras recibir su cirugía, invitó a las mujeres a autoexplorarse regularmente y a realizarse su mastografía de manera periódica.

“Entre más temprano se detecte el cáncer de mama, pues mucho mejor”, concluyó.

 


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