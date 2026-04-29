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Tamaulipas

Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión

Por su parte, la representante de SIPINNA, Ivette Salazar Márquez, detalló que el trabajo se extiende más allá de las aulas

  • 29
  • Abril
    2026

En un esfuerzo conjunto por garantizar los derechos fundamentales de la niñez en situación de movilidad, autoridades educativas y de protección infantil informaron sobre las acciones que se llevan a cabo en la entidad para integrar a menores migrantes a la vida escolar y social.

El Secretario de Educación en el estado, Miguel Ángel Valdez García, informó que actualmente se brinda atención educativa a 73 niñas y niños migrantes en escuelas públicas ubicadas en la zona fronteriza, buscando asegurar su derecho a la formación académica a pesar de las circunstancias.

Por su parte, la representante de SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), Ivette Salazar Márquez, detalló que el trabajo se extiende más allá de las aulas.

A través de una labor coordinada en albergues especializados, se brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años, enfocándose en su bienestar y protección durante su estancia en el estado.

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La voz de la niñez: Un llamado a la inclusión

En un gesto de empatía que ha resonado con fuerza, una estudiante de segundo grado del Grupo C, de la Escuela Primaria Ford 74 de Ciudad Victoria, Rubí Angely Walle Paulin, hizo un llamado directo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La menor solicitó no solo mayores apoyos para los niños migrantes, sino también un cambio de actitud en la sociedad para hacerla más inclusiva.

"Las niñas y niños migrantes en la frontera son muy valientes, pero sería importante que las autoridades les garanticen el derecho a la educación, a la salud, el ingreso a las tiendas y al uso del transporte público; que sean más inclusivos", refirió la alumna.

Este mensaje pone sobre la mesa la necesidad de trascender las cifras y enfocarse en la garantía de los derechos básicos, recordando que la inclusión es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos para brindar un entorno digno a quienes, por diversas razones, se encuentran lejos de su hogar.


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