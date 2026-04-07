Es 'Vida Universitaria' brillante legado en la UANL

En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el periódico Vida Universitaria celebra su 75 aniversario, con el compromiso de reseñar el acontecer diario y crear nuevos contenidos multimedia atractivos para las nuevas generaciones de universitarios y público en general.

¿Cuándo surgió Vida Universitaria?

El 28 de marzo de 1951 apareció publicado el primer número de Vida Universitaria, periódico editado por el Patronato Universitario para informar y ser espacio para estudiantes, periodistas, académicos y escritores.

¿Qué ha documentado en 75 años?

En 75 años, sus páginas relatan el desenvolvimiento de la institución y de sus personajes. Ha reseñado logros de la academia, la cultura y las artes, la ciencia e innovación y los deportes de la Máxima Casa de Estudios, consolidándose como elemento de identidad, pertenencia y arraigo para los universitarios.

¿Cómo se ha adaptado a las nuevas generaciones?

Además de la edición impresa, cuenta con versión digital. Actualiza sus lenguajes, contenidos, formatos y diseños de la mano de la tecnología y de las nuevas formas de consumo informativo para las diversas generaciones de universitarios.

La versión digital integra diferentes formas narrativas: textos, gráficos, ilustraciones y videos.

Hace 75 años estaba dirigido a 4,400 estudiantes; hoy llega a 220,000 personas.

¿Qué novedades presenta en su aniversario?

Para esta conmemoración, Vida Universitaria presenta nueva portada, con un estilo más visual, imagen de impacto única, tipografía fina y fondos más limpios.

Además, incorpora el suplemento Acento Regio para abordar la cultura, tradiciones, costumbres, leyendas, historia, geografía, biodiversidad, gastronomía e idiosincrasia de Nuevo León.

Vida Universitaria ha vivido una constante evolución a la par de la UANL y su comunidad.

Comentarios