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Sorprende U2 con 'Easter Lily', su segundo EP de 2026

U2 regresó esta Pascua con un lanzamiento sorpresa: el EP 'Easter Lily', que incluye seis canciones inéditas y una edición digital de su fanzine Propaganda

  • 07
  • Abril
    2026

La banda irlandesa U2 regresó esta Pascua con un lanzamiento sorpresa: el EP 'Easter Lily', que incluye seis canciones inéditas y una edición digital de su fanzine Propaganda.

Este es el segundo EP de la banda en 2026, tras 'Days of Ash' de febrero, y llega mientras el cuarteto dublinés continúa trabajando en su esperado nuevo álbum de estudio.

A diferencia de 'Days of Ash', centrado en los “tiempos caóticos del mundo”, 'Easter Lily' se sumerge en lo introspectivo, explorando temas como amistad, pérdida, esperanza y renovación, según explican los integrantes de U2.

El guitarrista The Edge toma la voz principal en 'Song for Hal', un homenaje a su amigo y productor Hal Willner, fallecido hace seis años, mientras otras canciones como 'In a Life' celebran la amistad y 'Resurrection Song' describe un viaje hacia lo desconocido junto a un ser querido.

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Referencias espirituales y personales

El EP incluye 'Easter Parade', calificado como un tema devocional que simboliza renacimiento y resurrección, y 'COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)', dedicado a padres de niños atrapados en la guerra. El título del EP rinde homenaje al álbum Easter de Patti Smith, que inspiró a Bono durante su juventud.

El líder de la banda adelantó que el próximo álbum de estudio será “cañero, desordenado y chirriante, concebido para tocarlo en directo”, prometiendo que los conciertos seguirán siendo el hogar creativo de U2.


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