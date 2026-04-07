Reporta Salud reducción del 66% en casos de sarampión en México

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que México registra una reducción de casi 66% en los contagios diarios, tras semanas de vacunación intensiva en todo el país.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que el pico más alto de transmisión se presentó alrededor del 20 de febrero, con cerca de 220 casos diarios.

Actualmente, la cifra ha bajado a menos de 70 casos por día.

“Estamos detectando ya menos de 70 casos al día… es una reducción de casi el 66 por ciento”, subrayó Clark.

Cobertura nacional completa; Nuevo León, entre los estados destacados

El reporte oficial muestra que todas las entidades han alcanzado sus metas de vacunación. Entre los estados con mayor número de dosis aplicadas se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Puebla.

En el caso de Nuevo León, la entidad supera el millón de vacunas aplicadas, colocándose entre las de mayor cobertura, reflejo de una alta participación ciudadana y capacidad operativa del sistema de salud.

“Todas las entidades federativas han llegado a sus metas… agradecemos profundamente a las instituciones públicas de salud”, señaló.

Más de 18 millones de vacunas en 2026

Desde el arranque de la campaña masiva en febrero de este año, se han aplicado 18.3 millones de dosis, que se suman a los 33 millones administrados desde 2025, cuando se detectó el primer caso en el país.

Clark destacó que este avance ha sido posible por la participación ciudadana y la coordinación del sector salud.

“La estrategia para controlar el virus del sarampión en México… es y seguirá siendo la vacunación”, afirmó.

Aunque en la última semana se aplicaron 1.3 millones de dosis, una ligera baja por el periodo vacacional, se espera retomar el ritmo en los próximos días.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia y población en general a completar sus esquemas:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años: iniciar o completar dosis

Personas de 13 a 49 años: vacunarse si no cuentan con esquema completo

“Si ya tienen las dos dosis, están protegidos… y ante la duda, vacúnense”, enfatizó Clark.

Actualmente, el país cuenta con más de 28 millones de vacunas disponibles y una red de más de 20 mil puntos de vacunación.

A pesar de la disminución de casos, el gobierno federal advirtió que no se debe bajar la guardia. El objetivo es cerrar brechas de vacunación y evitar nuevos brotes.

“El sarampión sigue bajando… pero tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y en lo colectivo”, concluyó.

Además, la campaña continuará en todo el país mientras se consolida la tendencia a la baja en contagios.

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