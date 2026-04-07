Movilidad en NL, un reto diario para personas con discapacidad

Trasladarse por la ciudad se ha convertido en un desafío cotidiano, especialmente para las personas con discapacidad, quienes enfrentan una serie de obstáculos que evidencian la falta de infraestructura adecuada y cultura vial en el área metropolitana.

Usuarios en silla de ruedas, personas con discapacidad visual, adultos mayores y hasta quienes se desplazan con carriolas padecen diariamente las deficiencias en banquetas, vialidades y señalización. La problemática no solo dificulta el tránsito, sino que pone en riesgo su integridad.

Uno de los principales señalamientos es la obstrucción constante de rampas para personas con discapacidad, muchas veces invadidas por vehículos sin acreditación o utilizadas como espacios para filas en estacionamientos.

Esta situación obliga a los ciudadanos a buscar alternativas peligrosas para continuar su camino.

A ello se suman las condiciones deterioradas de la infraestructura urbana, como banquetas en mal estado, baches, alcantarillas abiertas y la presencia de aguas residuales, lo que complica aún más el desplazamiento seguro.

En zonas emblemáticas como el Barrio Antiguo, en el primer cuadro de la ciudad, la situación no es distinta. La ausencia de banquetas funcionales y rampas limita el acceso a espacios culturales, restaurantes y áreas recreativas, excluyendo a un sector importante de la población.

Otro punto crítico se encuentra en el cruce de las avenidas Washington y Doctor Coss, donde los semáforos peatonales no funcionan adecuadamente, y el deterioro de las banquetas impide una circulación continua, especialmente para quienes utilizan silla de ruedas.

Ciudadanos coinciden en que Monterrey aún está lejos de ser una ciudad incluyente.

La falta de accesos adecuados, transporte público accesible y señalización eficiente afecta principalmente a adultos mayores y personas con movilidad reducida que, en muchos casos, deben desplazarse solos.

Ante este panorama, hacen un llamado urgente a las autoridades para mejorar la infraestructura urbana y garantizar condiciones dignas de movilidad. Asimismo, exhortan a la ciudadanía y automovilistas a respetar los espacios destinados a este sector y ceder el paso, como parte de una cultura de inclusión.

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