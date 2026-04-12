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Nuevo León

Refuerzan en Santa Catarina señalética bajo Mega Puente

El Gobierno de Santa Catarina realizó trabajos de señalética vial en los bajos del Mega Puente ubicado en el cruce de la Avenida Manuel Ordóñez y 2 de Octubre

  • 12
  • Abril
    2026

El Gobierno de Santa Catarina realizó trabajos de señalética vial en los bajos del Mega Puente ubicado en el cruce de la Avenida Manuel Ordóñez y 2 de Octubre, con el objetivo de brindar mayor seguridad y orden a automovilistas y peatones.

Mejoran imagen y movilidad

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se llevaron a cabo labores que forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Jesús Nava Rivera para recuperar vialidades y contraflujos en distintos puntos del municipio.

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Entre las acciones destacan la pintura de cordones en área seca, limpieza general de la vialidad, mantenimiento de áreas verdes y barrido en la zona, contribuyendo a una mejor imagen urbana.

Las autoridades señalaron que estos trabajos buscan prevenir incidentes viales, especialmente en zonas de alta circulación, donde el ordenamiento del tránsito resulta clave para reducir riesgos.

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El Gobierno Municipal informó que este tipo de acciones se mantendrán de forma constante en diferentes sectores, como parte del fortalecimiento de la infraestructura urbana y la mejora en la movilidad para los ciudadanos.


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