INAH frena obra en Pesquería tras demolición histórica

Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) suspendieron las obras de la torre administrativa en Pesquería, anunciada el viernes pasado por el alcalde Francisco Esquivel, tras la demolición de un edificio histórico sin autorización.

Luego de una hora de diálogo dentro del palacio municipal, se determinó parar las obras y comenzar una audiencia entre ambas partes para definir cuál será el paso a seguir en torno a las afectaciones de la conocida “casona de Coco”.

Este edificio se encontraba a un costado de las oficinas del alcalde en el cruce de las calles Porfirio Díaz y José María Morelos, en el casco municipal.

Durante la reunión con el departamento de Trámites y Servicios Legales del Instituto, el edil emecista argumentó que su equipo revisó el Diario Oficial de la Federación (DOF) sin ubicar dicho inmueble en el catálogo del INAH.

En entrevista con El Horizonte, el alcalde informó que se trató de una mala interpretación de la ley al revisar el esquema del proyecto y seguirán con dicha audiencia para determinar un acuerdo y definir si continúan las obras.

“Tenemos que llegar al acuerdo; para continuar la construcción, tenemos que llegar al acuerdo de cómo va a ser la fachada. Ahorita vamos a suspender, atender el llamado de ellos mañana".

“Hay una mala interpretación en la ley que nosotros chocamos; vamos a revisar lo que ellos dicen, vamos a tener la audiencia y ver el acuerdo para llegar a poder hacer el proyecto”, argumentó Esquivel.

Asimismo, el alcalde reiteró que se hizo lo pertinente para arrancar el proyecto, pero sin consulta con el INAH y basándose en el DOF, que incluye 14 inmuebles protegidos en Pesquería, entre los cuales no se encontraba este edificio.

“Nosotros hicimos lo pertinente, pero no con ellos, porque no nos marcaban como un centro histórico. Aquí en Pesquería tenemos 14 propiedades protegidas por el INAH, que están registradas en el Diario Oficial”.

Inmueble protegido por el INAH

Por su parte, Fernando Toba Garza, jefe del departamento de Trámites y Servicios Legales del INAH, señaló que el instituto realiza constantemente investigaciones para catalogar inmuebles históricos dependiendo de su arquitectura.

Explicó que no todos los edificios están en el DOF, pero pueden ser considerados patrimonio si cumplen con características de los siglos XVI al XIX, lo que los hace sujetos a protección.

Tendrán audiencia

El edil indicó que este martes continuará la audiencia con el INAH, donde presentarán fotografías del proyecto y del estado actual del terreno municipal.

Con estos documentos se definirá si procede una sanción económica o una reparación del daño para conservar lo que queda de la casona o incluso restaurar lo ya demolido.

“Mañana tenemos audiencia y ver los términos de cómo se debe hacer; vamos a trabajar para que sea rápido y llegar a los acuerdos de cómo sí se puede".

“Hay que ir viendo, digo, a lo mejor aquí la sanción es cumplir con alguna fachada o restaurar lo que ya tumbamos”, agregó Esquivel.

En dicha audiencia se determinará si es factible continuar con la construcción de la torre administrativa, aunque el INAH tiene hasta tres meses para emitir una resolución.

Demolición de casona histórica

El Horizonte publicó que el Centro INAH Nuevo León calificó como “acto ilícito” la demolición de un inmueble histórico, advirtiendo que los responsables enfrentarán consecuencias legales federales.

Mientras el instituto lamenta la pérdida del patrimonio histórico, el municipio justificó la acción para dar paso a una torre administrativa de más de 4,300 metros cuadrados, que incluirá oficinas, estacionamiento y elevadores.

Bajo la premisa de que el desarrollo urbano no justifica la pérdida del patrimonio, el INAH exigió a las autoridades de Pesquería rendir cuentas por la demolición de la casona.

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