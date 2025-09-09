Cerrar X
aerh_279da28fa6
Nuevo León

Inaugura Gobernador ALUMEXICO Summit & Expo 2025

Samuel García anunció que su administración trabajará junto al Gobierno Federal para impulsar la eliminación de la cláusula 232 en Estados Unidos

  • 09
  • Septiembre
    2025

Tras inaugurar la ALUMEXICO Summit & Expo 2025, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que su administración trabajará junto al Gobierno Federal y a organismos empresariales para impulsar la eliminación de la cláusula 232 en Estados Unidos, que impone aranceles a la industria del acero y aluminio.

Acompañado por el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, el mandatario estatal señaló que desde Nuevo León se buscará integrar propuestas de largo plazo con ALUMEXICO, Caintra y las cámaras empresariales a fin de proteger a las compañías locales.

“Ya hoy el 95% de nuestras empresas exportan bajo el T-MEC, 10 puntos por encima del promedio nacional. Sin embargo, industrias como el acero y el aluminio han sido afectadas por esta cláusula 232 que, aunque injusta, sigue vigente. Desde el gobierno estamos pensando cómo apoyar a empresas como Nemak o Ternium para resistir este desfase de mercado”, expresó García Sepúlveda.

qth.JPG

El gobernador destacó que Nuevo León atraviesa su mejor momento económico, al encabezar indicadores como ingreso familiar mensual y trimestral, generación de empleo, formalidad, creación de empresas, créditos a Pymes y nivel educativo.

Añadió que durante su sexenio se ejercerán más de 180 mil millones de pesos en inversión pública, diez veces más que en la administración anterior, además de fortalecer el consumo y las licitaciones locales.

Por su parte, el subsecretario Gutiérrez Romano aseguró que el Gobierno Federal mantiene un trabajo constante para atender las necesidades del sector del aluminio, acero y automotriz, con el fin de mitigar los efectos de los aranceles internacionales.

htq.JPG

“Dentro de toda la complejidad del proceso, México ha salido bien en sus acuerdos: actualmente el 84% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pasan con cero arancel”, puntualizó.

En la inauguración del encuentro también estuvieron presentes Eugenio Clariond Rangel, presidente del Instituto Mexicano del Aluminio (Imedal); Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin; Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía de Nuevo León; y Charles Johnson, presidente de The Aluminum Association.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_10_at_12_42_50_AM_a900a04c77
Le va bien a Samuel García con gobierno de Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_09_10_at_12_41_51_AM_7988a5ae7f
Acusan intromisión del IEEPC por proponer solo mujeres
nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
publicidad

Últimas Noticias

escena_concierto_vaticano_06b3a6ea68
El Vaticano se llena de estrellas en concierto por la fraternidad
david_lynch_a_traves_de_la_musica_10_canciones_mas_alla_del_cine_bd98297395
Cines de México realizarán homenaje póstumo a David Lynch
escena_jessie_joy_9077232a26
Jesse y Joy no se guardarán nada en su nuevo documental
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
publicidad
×