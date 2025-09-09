Inaugura Gobernador ALUMEXICO Summit & Expo 2025

Tras inaugurar la ALUMEXICO Summit & Expo 2025, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que su administración trabajará junto al Gobierno Federal y a organismos empresariales para impulsar la eliminación de la cláusula 232 en Estados Unidos, que impone aranceles a la industria del acero y aluminio.

Acompañado por el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, el mandatario estatal señaló que desde Nuevo León se buscará integrar propuestas de largo plazo con ALUMEXICO, Caintra y las cámaras empresariales a fin de proteger a las compañías locales.

“Ya hoy el 95% de nuestras empresas exportan bajo el T-MEC, 10 puntos por encima del promedio nacional. Sin embargo, industrias como el acero y el aluminio han sido afectadas por esta cláusula 232 que, aunque injusta, sigue vigente. Desde el gobierno estamos pensando cómo apoyar a empresas como Nemak o Ternium para resistir este desfase de mercado”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador destacó que Nuevo León atraviesa su mejor momento económico, al encabezar indicadores como ingreso familiar mensual y trimestral, generación de empleo, formalidad, creación de empresas, créditos a Pymes y nivel educativo.

Añadió que durante su sexenio se ejercerán más de 180 mil millones de pesos en inversión pública, diez veces más que en la administración anterior, además de fortalecer el consumo y las licitaciones locales.

Por su parte, el subsecretario Gutiérrez Romano aseguró que el Gobierno Federal mantiene un trabajo constante para atender las necesidades del sector del aluminio, acero y automotriz, con el fin de mitigar los efectos de los aranceles internacionales.

“Dentro de toda la complejidad del proceso, México ha salido bien en sus acuerdos: actualmente el 84% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pasan con cero arancel”, puntualizó.

En la inauguración del encuentro también estuvieron presentes Eugenio Clariond Rangel, presidente del Instituto Mexicano del Aluminio (Imedal); Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin; Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía de Nuevo León; y Charles Johnson, presidente de The Aluminum Association.

