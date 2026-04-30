Inaugura Manuel Guerra centro de 'Agua Purificada de la Gente'

El Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, dio un paso más en su estrategia para combatir el desabasto histórico de agua con la apertura de una nueva planta potabilizadora gratuita en la colonia Villas de Álcali. Este nuevo centro de suministro, denominado “Agua Purificada de la Gente”, es el tercero en su tipo dentro del municipio y busca aliviar el bolsillo de las familias que anteriormente dependían de la compra de garrafones a camiones repartidores. Justicia social y disponibilidad 24/7 Durante la inauguración, el munícipe destacó que la elección de este sector responde a una deuda histórica con los vecinos, quienes han padecido de manera crítica la falta de suministro a través de la red de tuberías. “Es un acto de justicia social. Hoy estamos cumpliendo un compromiso más con las y los vecinos de Villas de Álcali. Este punto es una solución directa para apoyar a las familias”, expresó Guerra Cavazos.

Detalles del servicio:

Ubicación: Plaza principal de Villas de Álcali, primer sector.

Costo: Completamente gratuito.

Horario: Disponible las 24 horas del día, de manera permanente.

Calidad garantizada y vigilancia sanitaria

Acompañado por el titular de Infraestructura municipal, Edgar Espronceda, el alcalde subrayó que el agua proporcionada en estos puntos cuenta con una supervisión técnica rigurosa.

Asimismo, informó que la administración municipal, a través del área de Salud, ha iniciado un operativo de supervisión en establecimientos privados de agua purificada en todo García. El objetivo es asegurar que todos los puntos de venta cumplan con los estándares de calidad necesarios para evitar riesgos a la salud pública.

Expansión del programa

Con la apertura en Villas de Álcali, el programa suma ya tres sedes operativas, junto a las ubicadas en:

Ampliación Los Nogales Real de Capellanía

Manuel Guerra Cavazos adelantó que el programa continuará expandiéndose a más sectores del municipio para garantizar que el acceso al agua potable deje de ser un privilegio y se convierta en una realidad para todos los habitantes de García.

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