Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ghfdsrth_a1f8e63a96
Nuevo León

Inaugura Manuel Guerra centro de 'Agua Purificada de la Gente'

Este nuevo centro de suministro, denominado “Agua Purificada de la Gente”, busca aliviar el bolsillo de las familias, que ya no tendrán que comprar garrafones

  • 30
  • Abril
    2026

El Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, dio un paso más en su estrategia para combatir el desabasto histórico de agua con la apertura de una nueva planta potabilizadora gratuita en la colonia Villas de Álcali.

Este nuevo centro de suministro, denominado “Agua Purificada de la Gente”, es el tercero en su tipo dentro del municipio y busca aliviar el bolsillo de las familias que anteriormente dependían de la compra de garrafones a camiones repartidores.

Justicia social y disponibilidad 24/7

Durante la inauguración, el munícipe destacó que la elección de este sector responde a una deuda histórica con los vecinos, quienes han padecido de manera crítica la falta de suministro a través de la red de tuberías.

rsgeh.jpg

“Es un acto de justicia social. Hoy estamos cumpliendo un compromiso más con las y los vecinos de Villas de Álcali. Este punto es una solución directa para apoyar a las familias”, expresó Guerra Cavazos.

Detalles del servicio:

  • Ubicación: Plaza principal de Villas de Álcali, primer sector.

  • Costo: Completamente gratuito.

  • Horario: Disponible las 24 horas del día, de manera permanente.

Calidad garantizada y vigilancia sanitaria

Acompañado por el titular de Infraestructura municipal, Edgar Espronceda, el alcalde subrayó que el agua proporcionada en estos puntos cuenta con una supervisión técnica rigurosa.

ghsde.jpg

Asimismo, informó que la administración municipal, a través del área de Salud, ha iniciado un operativo de supervisión en establecimientos privados de agua purificada en todo García. El objetivo es asegurar que todos los puntos de venta cumplan con los estándares de calidad necesarios para evitar riesgos a la salud pública.

Expansión del programa

Con la apertura en Villas de Álcali, el programa suma ya tres sedes operativas, junto a las ubicadas en:

  1. Ampliación Los Nogales

  2. Real de Capellanía

Manuel Guerra Cavazos adelantó que el programa continuará expandiéndose a más sectores del municipio para garantizar que el acceso al agua potable deje de ser un privilegio y se convierta en una realidad para todos los habitantes de García.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_30_at_9_20_10_PM_f645d27155
San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'
rgsreasg_1167d15275
Lleva Nava programas sociales a 500 familias en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_04_30_at_12_19_21_PM_0431dccad5
Recibe de la Peña a 10 nuevos elementos para Policía de Santiago
publicidad

Últimas Noticias

9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×