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Nuevo León

Investigan muerte de bebé de seis meses en García

La FGJNL abrió una investigación por la muerte de un bebé quien entró al Centro Médico Miller sin signos de vida. Presentaba moretones y quemaduras

  • 30
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una investigación tras el fallecimiento de una bebé de seis meses de edad en el municipio de García, luego de que ingresara sin signos vitales a una clínica privada.

Los hechos fueron reportados la tarde del miércoles en el Centro Médico Miller, ubicado sobre la Avenida Lincoln y Misión de Agua Azul, en la colonia Misión de San Juan, donde personal médico notificó a las autoridades sobre el deceso de la menor, identificada como Valeria.

De acuerdo con una fuente policial, la bebé presentaba varios indicios de lesiones, entre ellas un moretón en una mejilla, una herida en la comisura del labio y una quemadura debajo de la lengua, por lo que ya se realizan las indagatorias correspondientes.

La madre declaró ante las autoridades que días atrás un familiar le habría dado té caliente a la menor de manera accidental, provocándole quemaduras en el labio y la lengua, motivo por el que fue atendida en un hospital del IMSS.

También señaló que un día antes del fallecimiento la niña presentó fiebre y recibió medicamento.

Posteriormente, mientras ella se encontraba trabajando, un familiar le avisó que la bebé había sufrido una convulsión y fue trasladada a la clínica, donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La autopsia determinará la causa exacta de la muerte.


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