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Internacional

Trump da luz verde a construcción de nuevo oleoducto Canadá-EUA

El proyecto permitiría transportar hasta 550,000 barriles diarios y reforzar el mercado energético regional, aunque aún enfrenta evaluaciones ambientales clave

  • 30
  • Abril
    2026

Estados Unidos y Canadá tendrán un nuevo oleoducto tras la aprobación otorgada por el presidente Donald Trump, en un proyecto que ha sido denominado “Keystone Light” por sus similitudes con el polémico Keystone XL, previamente bloqueado durante la administración de Joe Biden.

La ampliación del oleoducto Bridger, de aproximadamente un metro de diámetro, permitirá transportar hasta 550,000 barriles de petróleo diarios desde territorio canadiense, atravesando los estados de Montana y Wyoming, donde se conectará con otra infraestructura existente.

Proyecto aún requiere aval ambiental

A pesar de la aprobación presidencial, el proyecto todavía deberá obtener permisos ambientales estatales y federales antes de iniciar su construcción, prevista tentativamente para el próximo año, de acuerdo con directivos de Bridger Pipeline LLC.

oleoducto.jpg

El oleoducto tendrá una extensión aproximada de 1,050 kilómetros y su capacidad representaría cerca de dos tercios del volumen que manejaría el proyecto Keystone XL.

Transporte de combustibles adicionales

El permiso otorgado por la administración de Trump también contempla el traslado de otros productos energéticos como gasolina, queroseno, diésel y gas licuado de petróleo.

oleoducto (1).jpg

Bill Salvin, portavoz de la empresa, explicó que incluir estos combustibles permite mantener abiertas distintas opciones operativas, aunque actualmente el enfoque principal sigue siendo el transporte de crudo.

Blindaje del proyecto y calendario

Uno de los aspectos relevantes del permiso es que, si el proyecto se completa antes del fin del mandato presidencial, no podría ser revocado por futuras administraciones.

La construcción está programada para iniciar en otoño de 2027 y concluir entre finales de 2028 e inicios de 2029, según estimaciones de la empresa.

El actual mandato de Donald Trump concluye el 20 de enero de 2029.


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