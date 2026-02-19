Podcast
Nuevo León

Se 'dan el sí' 150 parejas en boda colectiva en Salinas Victoria

La ceremonia civil estuvo a cargo del Oficial del Registro Civil, el licenciado Oscar Morales, quien dio validez legal a las uniones

  • 19
  • Febrero
    2026

En el marco del mes del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Salinas Victoria, en coordinación con el Registro Civil del Estado de Nuevo León, celebró bodas comunitarias en las que más de 150 parejas salinenses formalizaron su unión legal en una emotiva ceremonia gratuita realizada en el Centro Social Municipal.

El evento contó con la presencia del alcalde Raúl Cantú de la Garza y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Nelly Garza, quienes fungieron como testigos de honor durante la ceremonia civil.

thrwh.jpg

En su mensaje, el edil expresó su satisfacción por apadrinar a las parejas que decidieron dar certeza jurídica a su relación, destacando la importancia de fortalecer a las familias a través de la formalización legal.

Por su parte, Nelly Garza subrayó que, a partir de ahora, las parejas cuentan con el respaldo de la ley para ejercer plenamente sus derechos y obligaciones como matrimonio, lo que representa un paso significativo en la construcción de hogares sólidos.

La ceremonia civil estuvo a cargo del Oficial del Registro Civil, el licenciado Oscar Morales, quien dio validez legal a las uniones ante la presencia de familiares, amigos y miembros del Gabinete Municipal.

tdgswe.jpg

Como parte de los festejos, cada pareja recibió un pastel de boda, una sesión fotográfica y un ramo para las novias. Además, participaron en un brindis encabezado por el alcalde y su esposa, en un ambiente de celebración y convivencia familiar.

Para cerrar la jornada, el alcalde sorprendió a los nuevos matrimonios con la presentación de un mariachi que amenizó la ceremonia, convirtiendo la ocasión en un recuerdo inolvidable para las más de 150 parejas que, en el mes del Amor y la Amistad, decidieron unir sus vidas ante la ley.


