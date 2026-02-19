Incendio consume 500 metros del río Santa Catarina

Un incendio consumió alrededor de 500 metros cuadrados de maleza y montones de troncos en el lecho del Río Santa Catarina, a la altura de las avenidas Constitución y Fundidora, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil Nuevo León, el siniestro fue reportado a las 18:54 horas y quedó completamente controlado a las 20:29 horas.

Elementos de la corporación estatal informaron que el fuego se propagó en una zona donde había acumulación de troncos y maleza seca, lo que facilitó su avance en un área aproximada de 500 metros cuadrados.

Al sitio acudieron las unidades de Protección Civil Monterrey, Bomberos Nuevo León y Movilidad Municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras áreas.

Tras poco más de una hora y media de labores, el incendio fue declarado totalmente extinguido, sin que se reportaran personas lesionadas.

