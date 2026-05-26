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Nuevo León

Se disparan 40% las cirugías en IMSS Nuevo León en 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social del estado realizó más de 49 mil operaciones en cuatro meses, impulsadas por guardias y alta especialidad

  • 26
  • Mayo
    2026

Los equipos quirúrgicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León registraron una actividad récord durante el primer tercio de 2026, al realizar más de 49 mil intervenciones quirúrgicas de múltiples especialidades.  

Esta cifra representa un incremento sustancial del 40 por ciento en la productividad médica respecto al mismo periodo del año anterior. 

La sólida infraestructura del Seguro Social en el estado permitió dividir esta carga de trabajo estratégico en dos grandes niveles de atención. En los primeros cuatro meses del año, las 11 unidades médicas de segundo nivel llevaron a cabo más de 22 mil 500 intervenciones que abarcan especialidades como Cirugía General, Urología y Oftalmología. 

Por otra parte, la medicina de vanguardia se concentró en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), pertenecientes al Centro Médico Nacional (CMN) del Noreste, donde se ejecutaron más de 26 mil 500 procedimientos de alta especialidad. 

Para el IMSS, Nuevo León se consolida como un estado clave en el mapa de la salud nacional. Sus cuatro UMAE, los Hospitales de Traumatología y Ortopedia No. 21, de Ginecología y Obstetricia No. 23, de Especialidades No. 25 y de Cardiología No. 34, no solo atienden a la población local, sino que reciben a derechohabientes de ocho estados de la región noreste de la República. 

En estos centros de alta especialidad se resuelven casos de máxima complejidad. El catálogo de intervenciones abarca desde Oncología, Neurocirugía, Cardiología Pediátrica y atención a padecimientos específicos de columna y cadera, hasta procedimientos de hemodinamia para combatir infartos y la colocación de prótesis. Asimismo, el estado destaca por sus exitosos programas de trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón y córnea. 

Con el objetivo de garantizar una recuperación más rápida y reducir los riesgos para los pacientes, el IMSS en Nuevo León ha priorizado los procedimientos de mínima invasión.  

Un referente de esta modernización es la UMAE No. 25, donde equipos multidisciplinarios operan con tecnología de cirugía robótica para intervenciones urológicas, ginecológicas y de tórax. 

Las autoridades del instituto informaron que este repunte en las cirugías obedece al estricto apego a la estrategia institucional "2-30-100". Bajo este esquema, tanto los hospitales generales como las unidades de alta especialidad mantienen guardias continuas durante los fines de semana (sábados y domingos), así como en jornadas nocturnas, logrando abatir el rezago y acelerar la recuperación de la calidad de vida de los derechohabientes. 


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