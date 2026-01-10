Podcast
Nuevo León

Incendio con explosiones en bodega de químicos en Escobedo

Protección Civil detectó condiciones que representaban riesgo por el tipo de materiales almacenados, por lo que se determinó realizar una evacuación preventiva

  • 10
  • Enero
    2026

Durante la mañana del sábado se registró un incendio y explosiones en una bodega de productos químicos identificada como RECOINMEX ubicada en el cruce de Agua Azul y Privada Agua Azul, en la colonia Agropecuaria del Norte Lázaro Cárdenas, en el municipio de General Escobedo.

El siniestro fue atentido por Unidades de Protección Civil de Nuevo León y de acuerdo con la información proporcionada, el reporte inicial se recibió a las 06:05 horas, lo que activó la movilización inmediata de personal operativo de emergencia hacia el sitio señalado.

En el lugar se almacenaban residuos de agua con hidrocarburos, lodos de pintura y aceitosos, trapos con thinner, plásticos vacíos, lodo ácido y saborizantes caducos.

La zona más activa del incendio se localizaba en el centro de la bodega y en el flanco B, además se emplean retroexcavadoras para controlar derrames.

Evacuación preventiva por riesgo químico

Al arribar al lugar, los elementos identificaron un riesgo potencial derivado de los materiales almacenados, dando como resultado alrededor de 70 personas evacuadas, tanto de casas como de empresas aledañas, según Patricia Pérez Tijerina, directora de Protección Civil de Escobedo.

También informó que durante el accidente hubo un derrame de sustancias en un perímetro de poco más de 300 metros, aunque este fue controlado gracias al trabajo de 29 cuerpos de emergencia, las labores de confinamiento continúan para asegurar que la situación quede totalmente resuelta.

 

Con información de Jared Villarreal


