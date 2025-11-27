Inicia Congreso para reflexionar sobre igualdad en infancia

El Gobierno del Estado llevó a cabo el Primer Congreso Interdisciplinario de infancias y masculinidades: “Pixeles de cambio” este jueves en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A través de los titulares de la Secretaría de las Mujeres, en colaboración con GENDES y la Facultad de Psicología, encabezaron la ceremonia de inauguración de las actividades que se llevarán a cabo los días 27 y 28 de noviembre.

El Congreso surge a partir del proyecto “Jugando a ser grandes”, tiene como objetivo principal reflexionar sobre los avances, retos y perspectivas del trabajo con niñeces y adolescencias bajo el enfoque de las nuevas masculinidades.

Durante la inauguración, los organizadores destacaron que estas acciones son clave para fortalecer los compromisos hacia la igualdad de género, subrayando que el trabajo con los hombres es un componente indispensable para garantizar los derechos de niñas y mujeres.

"Mi agradecimiento a los representantes de GENDES y de la Facultad de Psicología, por abrir estos espacios en donde se van a compartir conocimientos, experiencias y creación de propuestas innovadoras que impactan en una nueva forma de cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Ustedes son el futuro, pero también el presente.”, expresó la secretaria Graciela Buchanan.

La Secretaría de las Mujeres de Nuevo León presentó un balance sobre su área especializada de trabajo con hombres. La dependencia informó que, a la fecha, se han instalado cuatro Unidades de Atención a Masculinidades en la entidad.

Así mismo, reportaron que se ha brindado contención a 350 hombres a través de la línea de atención telefónica 070, mediante la estrategia “Detente, llama, reflexiona”.

