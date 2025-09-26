Cerrar X
Nuevo León

Inicia este viernes proceso para alcalde sustituto en San Pedro

Mauricio Farah será designado alcalde sustituto de San Pedro, dando continuidad a los proyectos del fallecido Mauricio Fernández

  • 26
  • Septiembre
    2025

Este viernes, por la tarde, en sesión de Cabildo de San Pedro, el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah Giacoman, renunciará a ese cargo y se inicia así el proceso para que él sea designado alcalde sustituto para los siguientes dos años de administración, ante la muerte del alcalde Mauricio Fernández. 

En sesión de Cabildo, Farah Giacoman, quien funge como encargado de despacho de la presidencia municipal, deja la Secretaría del Ayuntamiento, y en su lugar asumirá Mercedes Zorrilla.

A su vez, el Cabildo conocerá la renuncia del octavo regidor en funciones, Adrián Marcos,  y en su lugar asumirá, como regidor titular, Mauricio Farah, quien hasta hoy ha sido  suplente.

Ya siendo Mauricio Farah miembro en funciones del Cabildo, este órgano se reunirá el próximo lunes, a primera hora, y en sesión extraordinaria, el Cabildo aprobará la propuesta para nombrarlo alcalde sustituto, formalizarán la solicitud en ese sentido ante el Congreso Local para que la ratifiquen, y como ya está cabildeada, a más tardar la tarde del mismo lunes los diputados le tomarán la protesta a Mauricio Farah como alcalde sustituto para los siguientes dos años de la administración municipal.

Y el martes, al filo de las 10 de la mañana, ya como alcalde sustituto, Mauricio Farah estará presentando el Primer Informe de Gobierno, que Mauricio Fernández Garza ya no pudo rendir. 

El propio Mauricio Farah habló de todo este proceso y aseguró que dará continuidad a todos los proyectos de Mauricio Fernández, ya que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer. 

"Yo personalmente ayer dediqué toda la tarde para hablar con todos los coordinadores de las bancadas, para hablar con ellos y con algunos otros liderazgos políticos", expresó. 

En el cabildo, les explicó qué es lo que el equipo "mauricista" ha hecho durante mucho tiempo por el bien del municipio de San Pedro. 

"Les pregunté a ellos qué opinaban y la verdad es que recibí muy buena respuesta de parte de todos los diputados y de todos los coordinadores de las bancadas", aseguró. 

Elogió a todo el equipo que dejó el alcalde Mauricio Fernández, quien falleció el pasado martes. 

"Listos y preparados, no nada más yo, sino todo el equipo, con muchísima unidad; todo este grupo y equipo que deja el ingeniero Mauricio Fernándezes gente extraordinariamente capaz. Las cosas se hacen en equipo: somos un equipo mauricista, hemos llevado una política mauricista desde hace más de 20 años, y así seguiremos", afirmó.


