Nuevo León

Samuel García desea feliz Navidad a familias de NL y México

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió un mensaje navideño en redes sociales en el que, junto a su familia, deseó una Feliz Navidad

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, envió un mensaje de Navidad dirigido a las familias del estado y del país, el cual fue difundido a través de sus redes sociales y rápidamente generó reacciones entre usuarios.

El mensaje fue acompañado por una imagen con motivos navideños y un diseño en tonos cálidos, en la que se leía el deseo de una “Feliz Navidad”, reforzando el ambiente festivo propio de estas fechas.

Un saludo familiar en fechas decembrinas

En su publicación, el mandatario expresó un mensaje cercano y breve: “Mi familia y yo les deseamos muy feliz Navidad para todo Nuevo León y México”, palabras que fueron interpretadas como un gesto de cercanía con la ciudadanía en una de las celebraciones más importantes del año.

El mensaje destacó por su tono familiar, alineado con la tradición de enviar buenos deseos durante las fiestas decembrinas, y se difundió ampliamente entre seguidores y usuarios de redes sociales.

Por otra parte, la publicación recibió comentarios de felicitación y mensajes de buenos deseos por parte de ciudadanos que aprovecharon el espacio para responder al saludo navideño del gobernador.


