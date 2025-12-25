Amanece centro de Monterrey con basura tras compras navideñas

Aunque las calles del centro de Monterrey amanecieron prácticamente solas durante el día de Navidad y con una vialidad muy fluida, la acumulación de basura se presentó en gran parte de la zona.

Luego de las ventas de pánico registradas el 24 de diciembre, se observó una gran cantidad de residuos en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

La calle Juan Ignacio Ramón, desde su cruce con Cuauhtémoc y hasta la avenida Juárez, presentó basura en las banquetas, sobre la carpeta asfáltica y en los botes de basura, algunos llenos y otros vacíos, pero con desechos a su alrededor.

Entre los residuos se encontraron bolsas de plástico, cajas de cartón, botellas de plástico, restos de comida y basura variada, tanto orgánica como inorgánica.

La situación fue más evidente en las inmediaciones de los comercios.

El mismo panorama se replicó sobre la avenida Juárez, en el corredor comercial Morelos, así como en la calle Guerrero.

El paso de los servicios públicos del municipio de Monterrey se demoró más de lo habitual, debido al día festivo.

