Nuevo León

Inicia Monterrey entrega de la Tarjeta Regia Plus a mujeres

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, arrancó oficialmente el programa Tarjeta Regia Plus con la entrega masiva a 350 mujeres

  • 11
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Monterrey puso en marcha la entrega masiva de la Tarjeta Regia Plus, con la que busca apoyar a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El evento tuvo lugar en la Casa del Adulto Mayor del Parque Canoas, donde el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF, entregaron las primeras 350 tarjetas.

El edil explicó que este no es solo un apoyo económico, sino un programa integral para mejorar la calidad de vida de las regiomontanas.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.20.04 PM (2).jpeg

Apoyo económico y social

Las beneficiarias de la tarjeta recibirán 2 mil pesos bimestrales y tendrán acceso a talleres, cursos, asesorías legales y orientación psicológica.

De la Garza destacó que la tarjeta también brinda acceso a créditos directos “a la palabra”, sin trámites complicados, cuyos intereses serán cubiertos por el municipio:

“Si quieren iniciar un negocio, pueden acceder a un crédito directo sin escrituras, y el interés lo paga Monterrey”.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.20.04 PM (3).jpeg

Créditos de hasta $80 mil pesos

El secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos, señaló que el programa busca fomentar el desarrollo integral, la inclusión social y la prevención de la violencia de género.

Además, informó que las mujeres podrán acceder a créditos que van desde 10 mil hasta 80 mil pesos, con el objetivo de impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía familiar.

Meta: 45 mil mujeres beneficiadas

Por su parte, el alcalde se comprometió a entregar 45 mil Tarjetas Regia Plus a lo largo de su administración.

Cabe señalar que los requisitos para participar en el programa son tres:

  • Ser mujer
  • Tener entre 18 y 62 años
  • Residir en Monterrey en condiciones de vulnerabilidad social

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.20.04 PM.jpeg

En el evento también participaron los secretarios Marcelo Segovia (Administración) y Karina Barrón (Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva), así como Liliana Muraira, directora de Gestoría Social, y las titulares de los Institutos de la Mujer y la Juventud Regia, Wendy Cordero y Maday Cantú, respectivamente.


