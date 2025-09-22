Cerrar X
98097398_24ba_4f70_9ca3_8bb1c29ab733_30a7ec8180
Nuevo León

Inician canje de armas en Guadalupe, incluidas las de juguete

Autoridades federales iniciaron esta mañana en el municipio de Guadalupe el programa de canje de armas, municiones y explosivos por dinero

  • 22
  • Septiembre
    2025

Autoridades federales iniciaron esta mañana en el municipio de Guadalupe el programa de canje de armas, municiones y explosivos por dinero.

El programa de recepción de armamento está dirigido a todo el público y en esta ocasión incluye también las armas de juguete que lleven los niños. 

Esto es como parte de la estrategia del gobierno federal "Sí al Desarme, Sí a la Paz”. 

En la Plaza Principal de Guadalupe, afuera del Santuario, representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional abrieron tres módulos, acompañados del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y por el alcalde Héctor García. 

Un módulo es para la recepción del armamento, otro para el canje de juguetes bélicos y otro más para la destrucción.

El programa estará vigente en esta plaza principal del 22 al 26 de septiembre, en horario de 10:00 a 15:00 horas, para canjear armas, municiones y explosivos por dinero. 

Se aclara que no se hace ningún tipo de pregunta sobre el origen de las armas, ni se inicia ninguna investigación.

Y no importa el tipo de arma, el calibre y si está útil o descompuesta; pueden ser armas hechizas, deportivas, modificadas, de ingenio bélico, cortas o largas. 

La subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcenas, y la titular de la Dirección de Asociaciones Religiosas de esa dependencia, Clara Luz Flores, presidieron el evento, junto a autoridades civiles y militares. 

El alcalde Héctor García agradeció que el inicio del programa federal haya sido en este municipio.

La subsecretaria Rocío Bárcenas informó que en este año van 5 mil 925 armas recibidas en todo el país, mediante el canje por dinero. 

"Imagínense cuántas vidas hemos salvado. En esto nos ayudan mucho las Iglesias", comentó. 

El Arzobispo expresó que se requiere una paz desarmada.

Aseguró que las armas sólo las deben manejar las autoridades cuando haya necesidad. 

"Tenemos quien nos proteja”, sostuvo. 

Flores Carrales precisó que el 60% de quienes están privados de la libertad quisieron entregarlas desde hace mucho tiempo, pero no había modo. 

"No había manera, por eso este programa es el momento”, afirmó. 

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, acudió con la representación del gobernador Samuel García. 

“Se pacifica al país a través de la entrega de artefactos, es positivo”, destacó.

Una persona acudió con un fusil y recibió poco más de 7 mil pesos. 

Un grupo de niños de primaria, que fueron trasladados por las autoridades, participaron intercambiando sus pistolas de plástico por juguetes, como pelotas, balones, muñecas y monos de peluche.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
bee1eaeb_5537_447b_8b32_ede6c9f30dd5_9034f050ea
Diputados aprueban en primera vuelta reforma electoral
EH_CONTEXTO_2025_09_23_T133535_824_cba10b282c
Viralizan corrido de Mauricio Fernández, tras su fallecimiento
publicidad

Últimas Noticias

ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×