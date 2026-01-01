Podcast
Tamaulipas

Central de Autobuses de Ciudad Victoria amanece vacía

Esto es frecuente en las festividades de Año Nuevo, debido a que suelen llevar a las familias a disfrutar de un tiempo prolongado de convivencia

  • 01
  • Enero
    2026

Este primero de enero de 2026, la central de autobuses de Ciudad Victoria presenta una imagen inusual: prácticamente desierta. 

La celebración de la llegada del Año Nuevo ha llevado a muchos viajeros a optar por descansar y posponer su regreso a casa hasta el próximo fin de semana.

Central de Autobuses de Ciudad Victoria amanece vacía.jpg

Las pocas unidades que permanecen en la central están en silencio, reflejando la tranquilidad de la mañana. 

Fenómeno común por festividades 

Este fenómeno es común en la ciudad, donde las festividades de Año Nuevo suelen llevar a las familias a disfrutar de un tiempo prolongado de convivencia, antes de retomar sus actividades cotidianas.

Central de Autobuses de Ciudad Victoria amanece vacía.jpg

A medida que avanza la semana, se espera que la central vuelva a cobrar vida con el flujo habitual de pasajeros, ansiosos por regresar a sus destinos tras las celebraciones. 

También te puede interesar: Pasajeros quedan varados en la central de autobuses de Victoria

Por ahora, la central camionera se mantiene tranquila, esperando el regreso de los viajeros.


