Tamaulipas

Ciudad Victoria amanece desierta en este año nuevo

La tranquilidad y el silencio reinan en la ciudad, un cambio drástico con respecto a la actividad y el bullicio de la vida cotidiana

  • 01
  • Enero
    2026

La ciudad de Victoria amaneció desierta este 1 de enero, con motivo del Año Nuevo. 

La mayoría de los negocios, incluyendo restaurantes, agencias de vehículos, talleres y mecánicos, se encuentran cerrados, ya que muchas familias decidieron descansar y disfrutar del día con sus seres queridos.

La Ciudad se Queda en Silencio

En las calles, solo se ve a una que otra persona haciendo ejercicio, pero la gran mayoría de la población se encuentra en sus hogares, celebrando el inicio de un nuevo año con sus familias

Anoche fue oficiada la última misa del 2025 con un lleno total de feligreses que acudieron a agradecer todas las bendiciones recibidas durante el año y pedir por el que viene con bendiciones a sus vidas. 

Negocios cerrados

  • Restaurantes
  • Agencias de vehículos
  • Talleres mecánicos
  • Comercios en general

La ciudad se toma un respiro para que las familias puedan disfrutar del día y reflexionar sobre el año que acaba de pasar. ¡Feliz Año Nuevo!


