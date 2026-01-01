Podcast
Nuevo León

Comienza Monterrey el cobro de Predial con incentivos fiscales

Autoridades mencionaron que cuentan con el descuento regular de 15%. Sin embargo, si pagan todo el adeudo durante enero se otorgará un 2.5% más

La cajas recaudadoras en Monterrey comenzaron a operar desde las 5:22 horas para brindar la atención a los ciudadanos que acudieron este primero de enero a cubrir el pago del Impuesto Predial.

De acuerdo con el director general de Finanzas del municipio, Nazario Salinas Malo, informó que se proyectaba iniciar con el cobro a las 8:00 horas, pero se determinó arrancar desde primera hora para brindar una mejor atención a los ciudadanos ya presentes.

“Lo que nos toca es proporcionarle servicios públicos de calidad, eso es precisamente como respuesta al grado cumplimiento que tiene la ciudad de Monterrey.

Recordó que el cumplimiento de esta obligación fiscal tiene como base el atender las necesidades de los regiomontanos, lo cual esta dentro de la consciencia de la ciudadanía, porque más del 50% de los ciudadanos cumplen con el pago.

“Casi el 70 por ciento de la ciudad cumple, lo que creció de un año a otro fue prácticamente 10 puntos porcentuales, son demasiadas personas más las que nos pagaron el año pasado, estamos muy contentos porque creo que refleja la confianza que tienen en el alcalde Adrián de la Garza”, comentó el funcionario.

Para recibir los subsidios se debe estar al corriente en el pago del Impuesto Predial.

Descuentos de predial para 2026

Salinas Malo invitó a la población a cumplir con su pago y aseguró que solo necesita contar con su número de expediente catastral expediente catastral para realizarlo. Ademas, dio a conocer algunos descuentos otorgados para quienes paguen de manera oportunida.

“Durante este mes tenemos el descuento regular de 15%, adicionalmente tenemos un 2.5% más si pagan todo el 2026 durante enero y si lo hacen en línea hay un 5% adicional, es decir, un 22.5%"

El ciudadano puede acudir a cualquiera de las delegaciones de la Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas.

Monterrey está privilegiando a los cumplidos y no se merecen otra cosa más que tener este tipo de incentivos fiscales”, comentó.


