Investigan accidente de ruta 611; tráiler sería responsable

Un nuevo indicio apunta a un tráiler como el presunto causante del accidente del camión de la ruta 611 en Apodaca, donde perdieron la vida nueve personas.

Mientras los familiares que perdieron a un ser querido en la volcadura de esta unidad sobre la carretera Miguel Alemán a la altura del kilómetro 24 siguen buscando apoyo, la incógnita de la causa sigue latente.

Este martes la empresa Transportes del Oriente de Monterrey SA de CV (TOMSA) emitió un comunicado donde informó que a través del sistema de videovigilancia de la unidad se podrán definir los motivos de la volcadura.

Pese a que en un principio se señaló que el ahora occiso José Manuel Rosaldo Reyes, chófer de la unidad, perdió el control por el pavimento mojado y exceso de velocidad, TOMSA indicó que habría sido un tráiler quien provocó que se descontrolara.

“Presuntamente existe un segundo vehículo involucrado (tráiler), hecho que se puede validar con tecnología de seguimiento y de vigilancia de última generación, con la que cuentan todas nuestras unidades.

“Estamos trabajando en coordinación con la autoridad federal Guardia Nacional, Protección Civil del Estado de Nuevo León, Fiscalía del Estado de Nuevo León, Instituto de Movilidad y Accesibilidad y demás autoridades. Para investigar las causas del accidente y deslindar responsabilidades”, se lee en el comunicado.

Dentro del mismo documento, la empresa de transportes dijo que Rosaldo Reyes contaba con la certificación y licencia para operar dicha unidad.

Además, aseguró que al momento han apoyado con dos traslados de cuerpos a Tabasco y Veracruz como parte de la ayuda a los familiares de los pasajeros de esta unidad que perdieron la vida.

De igual manera, confirmó que el camión con número económico 49T11 se encontraba al corriente con las obligaciones legales y contaba con seguro para la cobertura de accidentes.

