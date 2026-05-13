Investigan en Santiago fraudes ligados a exempleada bancaria

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de una mujer investigada por presunto fraude millonario contra personas adultas mayores, a quienes supuestamente ofrecía inversiones financieras falsas mientras trabajaba en una institución bancaria.

La acusada, identificada como Griselda “N”, enfrenta actualmente diversas investigaciones relacionadas con operaciones presuntamente fraudulentas cometidas en municipios del sur del estado.

Fiscalía investiga millonarios fraudes

De acuerdo con las autoridades estatales, hasta el momento existen al menos dos carpetas de investigación abiertas por este caso, cuyos montos ascienden a varios millones de pesos.

“Tenemos efectivamente dos denuncias, una por 12 millones de pesos y otra por la cantidad de 300 mil pesos”, señalaron autoridades al referirse a las querellas presentadas recientemente.

Las investigaciones apuntan a que la mujer presuntamente utilizaba documentación apócrifa para convencer a las víctimas de participar en supuestos esquemas de inversión con altos rendimientos.

Adultos mayores habrían sido las principales víctimas

Según las indagatorias, las personas afectadas serían principalmente adultos mayores residentes en municipios como Santiago y Allende, donde presuntamente se realizaron las operaciones financieras falsas.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más víctimas relacionadas con este presunto esquema de fraude financiero.

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