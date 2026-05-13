Firma Samuel García acuerdo 'Nuevo León Cumple Cero Clausuras'

Al considerar que las PYMES son un pilar fundamental para el desarrollo económico del Estado, el gobernador Samuel García encabezó el lanzamiento del Acuerdo Estatal “Nuevo León Cumple Cero Clausuras”: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”, con el cual se establece una estrategia para regularizar las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la Administración Pública.

Durante el evento, el mandatario estatal aseguró que las pequeñas y medianas empresas locales deben recibir el mismo trato y facilidades que las compañías extranjeras.

“Lo que hoy publicamos, es el piso, es el arranque de toda la facilidad que el gobierno da a una inversión extranjera, se aplique el mismo criterio a las Pymes de Nuevo León, el mismo, exenciones, el impuesto sobre nómina, las facilidades, el tiempo"

Este acuerdo con las PYMES dará prioridad a los apercibimientos y el otorgamiento de plazos razonables como medidas correctivas para evitar clausuras por anomalías, siendo esta la última opción por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, la implementación del programa estipula que el programa "no limita ni sustituye las facultades legales de las autoridades en materia de verificación, inspección, medidas de seguridad y sanción".

Por su parte, la titular de la Secretaría de Economía, Betsabé Rocha, afirmó que este programa busca brindar un acompañamiento para aquellas empresas que presenten deficiencias en su operación.

“Hoy más que nunca la ciudadanía nos necesita ver unidos y contundentes de que Nuevo León es un estado abierto a las inversiones y apoya a las PYMES”, expresó Rocha.

Durante el evento también estuvieron presentes autoridades como el secretario de Gobierno, Miguel Flores, quienes destacaron que el programa busca fortalecer la relación entre el gobierno y la iniciativa privada.

Gobernador destaca uso de trámites en línea para mayor transparencia

El mandatario estatal destacó que actualmente la mayoría de los trámites en Nuevo León ya se realizan en línea, con el objetivo de generar mayor transparencia y vigilancia en los procesos de inspección, como parte de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico, atracción de inversiones y generación de empleo.

“Queremos que se comunique, transparencia total de los inspectores y que se sientan vigilados”, afirmó.

Asimismo, reiteró que todas las facilidades que el Gobierno brinda a la inversión extranjera ahora también serán aplicadas bajo el mismo criterio para las PYMES neolonesas.

“Ojalá nos copien en todo México, que los gobiernos no estorbemos; ahorita es cuando el gobierno tiene que elevar la apuesta de las inversiones”, agregó.

Como parte del programa “Nuevo León Cumple”, se instalará una mesa de diálogo permanente con sesiones semanales entre la iniciativa privada y el Gobierno estatal, con el objetivo de corregir posibles irregularidades, fortalecer la efectividad de las denuncias y evitar clausuras innecesarias.

Por su parte, el presidente de la CANACO, Jaime Herrera, resaltó que se trata de hacer un trabajo conjunto para preservar el equilibrio, con la simplificación de trámites y que los negocios puedan formalizarse en cosas vitales y posteriormente las secundarias.

La publicación oficial del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado está prevista para este 13 de mayo de 2026.

Además, las autoridades aseguraron que el mensaje central del programa es romper el paradigma entre gobierno e iniciativa privada, apostando por un modelo de acompañamiento y legalidad para el desarrollo económico de Nuevo León.

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