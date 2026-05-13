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Nuevo León

Crecen denuncias por fraude en Proyecto 9 y aplazan audiencia

Según información oficial, el número de denuncias presentadas ante las autoridades continúa en aumento y actualmente ya se contabilizan más de 180 querellas

  • 13
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó nuevos avances dentro de la investigación relacionada con el presunto fraude inmobiliario del desarrollo Proyecto 9, caso que ha impactado a cientos de personas afectadas tanto en la entidad como en otros estados del país.

Según información oficial, el número de denuncias presentadas ante las autoridades continúa en aumento y actualmente ya se contabilizan más de 180 querellas, mientras que el monto reclamado por las víctimas supera los 500 millones de pesos.

Incrementan denuncias por caso Proyecto 9

Autoridades estatales señalaron que las cifras registradas representan un incremento considerable durante las últimas semanas, conforme más personas acuden ante la Fiscalía para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con inversiones y operaciones del desarrollo inmobiliario.

“Tenemos ya cerca de 180 denuncias presentadas por igual número de víctimas, con un monto reclamado superior a los 500 millones de pesos”, confirmó el vicefiscal Luis Orozco.

Fiscalía mantiene investigaciones abiertas

La Fiscalía de Nuevo León continúa integrando las carpetas de investigación correspondientes para determinar posibles responsabilidades dentro de este presunto esquema de fraude inmobiliario, considerado uno de los casos de mayor impacto reciente en la entidad.

El caso de Proyecto 9 ha generado preocupación entre inversionistas y compradores afectados, quienes buscan recuperar el dinero entregado para distintos proyectos vinculados al desarrollo.


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