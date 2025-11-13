Fortalece Félix Arratia seguridad en colonia Monte Kristal

El alcalde Félix Arratia Cruz encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de la nueva Delegación Policial en el sector de Monte Kristal.

Esta obra marca la quinta delegación edificada durante la actual administración y se proyecta que beneficiará a más de 40 mil habitantes de la zona sur del municipio.

La nueva instalación, que albergará a cerca de 100 elementos policiacos, es parte de la estrategia integral de seguridad replanteada desde el inicio de la gestión del alcalde, la cual se enfoca en una fuerte inversión en infraestructura, táctica y presencia policial en puntos estratégicos.

“Hoy, con esta nueva delegación, reafirmamos nuestro compromiso con el servicio público, con el respeto a la autoridad, pero sobre todo con la confianza ciudadana,” señaló Arratia Cruz. “Seguiremos trabajando con paso firme para que Juárez siga avanzando y que nuestras familias vivan seguras y en orden”.

El edil destacó que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación y colaboración para garantizar la seguridad en todo el municipio. Recordó que se han construido delegaciones en puntos colindantes con Guadalupe, Apodaca, Pesquería y Cadereyta para fortalecer la presencia de la autoridad y reducir la incidencia delictiva. Entre las ya existentes se encuentran las delegaciones de Héroe de Nacozari, Coahuila, América Unida y Los Puertos.

Adicionalmente, el municipio cuenta con destacamentos del Ejército Mexicano y de Fuerza Civil, y se han fortalecido las instalaciones del C4 Municipal.

“Todo esto garantiza la seguridad y refleja el compromiso que tenemos para fortalecer y atender de manera más eficiente los reportes de los juarenses,” afirmó el alcalde, quien también agradeció a los elementos de la Policía de Juárez por su compromiso, lo que genera una creciente confianza y denuncia ciudadana.

El alcalde Arratia Cruz adelantó que en las próximas semanas se dará inicio a la construcción de nuevas delegaciones policiales en los sectores de Valle Condesa, Terranova y Real de San José.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario General Mauricio Refugio Alfonso Gaviña Mendieta, resaltó que la Policía de Juárez —que en agosto pasado incorporó 120 nuevos elementos— se ha consolidado como una institución más próxima, humana y cercana a la gente.

“Seguiremos trabajando a la orden, con disciplina, compromiso y cercanía, para garantizar la paz y el bienestar de todas y todos los juarenses,” aseguró el Comisario General Gaviña Mendieta, quien agradeció al alcalde por la inversión constante en materia de seguridad.

En el acto estuvieron presentes también el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza Salinas; el secretario de Administración y Gobierno Abierto, Irving Delgado Ávila; el secretario de Obras Públicas e Infraestructura Urbana, César García Cavazos, además de regidores, síndicos y personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando para consolidar un Juárez seguro, en orden y a la orden, a través del fortalecimiento de la inteligencia y una presencia policial permanente.

