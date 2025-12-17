Invita Juárez a celebración navideña con Carrera de Santas

Como parte de las actividades del Festival Brilla Juárez, el alcalde Félix Arratia Cruz y la presidenta del DIF, Mónica Oyervides Acosta, invitaron a la ciudadanía juarense a participar en la primera edición de la Carrera de Santas, que se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre a las 7:00 de la mañana, recorriendo las principales calles del centro del municipio.

La carrera contará con dos categorías: 2 y 5 kilómetros, y tiene como objetivo reunir a las familias de Juárez en la víspera de Navidad mediante actividades que fortalezcan la convivencia familiar y promuevan hábitos saludables.

Como parte del evento, todos los participantes deberán asistir disfrazados de Santa Claus, para vivir aún más el espíritu navideño.

La presidenta del DIF, Mónica Oyervides Acosta, destacó que este tipo de iniciativas permiten a padres, madres e hijos compartir experiencias que se convierten en recuerdos para toda la vida.

“Me siento muy contenta de poder llevar a cabo este tipo de iniciativas con el apoyo del alcalde Félix Arratia. Sin duda, ha sido muy satisfactorio cristalizar actividades que, en esta época, nos permiten brindarle a la ciudadanía momentos y recuerdos memorables”, expresó.

Añadió que la carrera tendrá como punto de salida las instalaciones del DIF Juárez, ubicadas en Lázaro Garza Ayala número 215, y como meta, en ambas distancias, el festival Brilla Juárez, localizado en el Paseo Juárez, sobre la Carretera a Reynosa.

Las personas interesadas podrán registrarse a través de la página oficial: https://brilla.juarez-nl.gob.mx/carrera-santa

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premios especiales, y todos los participantes serán reconocidos con una medalla conmemorativa.

Además, durante el recorrido se contará con puntos de hidratación, por lo que se exhorta a las y los asistentes a llevar su termo.

Para tranquilidad y seguridad de todos los participantes, se contará también con la presencia de elementos de Protección Civil y Bomberos de Juárez, así como policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cabe destacar que durante la temporada en la que estará activo Brilla Juárez, las familias podrán disfrutar de una amplia pista de hielo, juegos mecánicos, rueda de la fortuna y saltos en bungee, todo de manera completamente gratuita. Asimismo, se ofrecerán antojitos mexicanos y snacks a precios accesibles.

También como parte de las actividades navideñas preparadas por el municipio, se realizará el Macrodesfile Navideño, el próximo 17 de diciembre en coordinación con el Gobierno del Estado, así como desfiles navideños en distintas colonias del municipio, aprovechando la red de más de 30 Espacios de Unidad construidos.

