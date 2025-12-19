Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_19_at_6_53_35_PM_5d879d1fd1
Coahuila

Piden restauración de cancha de fútbol en colonia Saltillo 2000

Los solicitantes destacaron que la rehabilitación permitiría continuar ofreciendo un servicio social a la comunidad, alejando a menores de conductas de riesgo

  • 19
  • Diciembre
    2025

Vecinos y usuarios de la cancha de fútbol siete de pasto sintético, ubicada en la colonia Saltillo 2000, en el cruce de las calles Alameda Zaragoza y Albaricoque, solicitan a la autoridad municipal la rehabilitación de este espacio deportivo, el cual por años ha sido un punto clave para la formación y convivencia de niñas, niños y jóvenes de la zona.

Este espacio ha sido escenario de la transformación de muchos menores que encontraron en el fútbol una alternativa positiva para su desarrollo.

 

Uno de ellos es Brayan, quien creció jugando en esta cancha y hoy se desempeña como entrenador de las nuevas generaciones del equipo Panteras Soccer, promoviendo el deporte y valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

Sin embargo, el paso del tiempo y el desgaste natural han deteriorado el pasto sintético y la infraestructura, lo que limita su uso y representa un riesgo para quienes entrenan ahí de manera constante.

Ante esta situación, Brayan y vecinos del sector hacen un llamado al Ayuntamiento para que la cancha sea incluida en el programa municipal “Activa tu Parque”, con el objetivo de que sea restaurada y vuelva a lucir en condiciones óptimas.

 

Los solicitantes destacaron que la rehabilitación permitiría continuar ofreciendo un servicio social a la comunidad, alejando a los menores de conductas de riesgo y fortaleciendo el tejido social en la colonia Saltillo 2000.

Señalaron que el deporte sigue siendo una herramienta fundamental para generar oportunidades y bienestar entre las nuevas generaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cinta_policia_700b2e981d
Catean bodega y aseguran droga en Escobedo; caen seis
Whats_App_Image_2025_12_18_at_7_25_13_PM_43e859cb6c
Cada click deja un rastro digital en tus compras
multa_tiktok_42a25a82a3
TikTok firma acuerdo para vender sus activos en EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T135644_002_d719870e73
Caen tres por huachicol en el Istmo; ligan célula al CJNG
donald_trump_marihuana_e53177476b
EUA intercepta otro buque petrolero frente a Venezuela
AP_25354629887663_8c01d2c45f
Empresas de EUA enfrentan escasez de trabajadores calificados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×