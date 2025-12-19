Piden restauración de cancha de fútbol en colonia Saltillo 2000

Vecinos y usuarios de la cancha de fútbol siete de pasto sintético, ubicada en la colonia Saltillo 2000, en el cruce de las calles Alameda Zaragoza y Albaricoque, solicitan a la autoridad municipal la rehabilitación de este espacio deportivo, el cual por años ha sido un punto clave para la formación y convivencia de niñas, niños y jóvenes de la zona.

Este espacio ha sido escenario de la transformación de muchos menores que encontraron en el fútbol una alternativa positiva para su desarrollo.

Uno de ellos es Brayan, quien creció jugando en esta cancha y hoy se desempeña como entrenador de las nuevas generaciones del equipo Panteras Soccer, promoviendo el deporte y valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

Sin embargo, el paso del tiempo y el desgaste natural han deteriorado el pasto sintético y la infraestructura, lo que limita su uso y representa un riesgo para quienes entrenan ahí de manera constante.

Ante esta situación, Brayan y vecinos del sector hacen un llamado al Ayuntamiento para que la cancha sea incluida en el programa municipal “Activa tu Parque”, con el objetivo de que sea restaurada y vuelva a lucir en condiciones óptimas.

Los solicitantes destacaron que la rehabilitación permitiría continuar ofreciendo un servicio social a la comunidad, alejando a los menores de conductas de riesgo y fortaleciendo el tejido social en la colonia Saltillo 2000.

Señalaron que el deporte sigue siendo una herramienta fundamental para generar oportunidades y bienestar entre las nuevas generaciones.

