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Nuevo León

Jóvenes de NL obtienen campeonato en torneo mundial de futbol

Con el resultado de 2026, el representativo de Nuevo León suma un nuevo título internacional y reafirma su presencia en este tipo de competencias

  • 04
  • Abril
    2026

El representativo de niñas y niños del Educational Football Program Nuevo León, integrado por participantes de Centros Comunitarios, obtuvo el primer lugar en un encuentro deportivo internacional celebrado en Madrid, consolidando su desempeño en competencias fuera del país.

Camino al campeonato

Durante el torneo, el equipo avanzó a la fase semifinal tras enfrentar a los conjuntos España Red y USA Gold. Posteriormente, en la final, se midieron ante el equipo de Italia, al que vencieron con un marcador de 3-1.

El resultado les permitió quedarse con el campeonato en la categoría U-14, reafirmando el nivel competitivo del grupo formado en Nuevo León.

Reconocimiento a su desempeño

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó el compromiso mostrado por las y los integrantes del equipo, al señalar:

“Estamos celebrando una historia que merece ser contada con el corazón, un triunfo que nace desde lo más profundo de ustedes. Fue por su trabajo y entrega, quiero decirles que son el orgullo de Nuevo León, de sus comunidades, barrios y familias”.

Proceso de selección y formación

El equipo forma parte de un programa impulsado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el cual ha ampliado su alcance en los últimos años, brindando atención a más de 3 mil 600 participantes a través de talleres, torneos y clínicas deportivas.

La conformación del representativo inició con torneos en distintas colonias, donde participaron 2 mil 016 jóvenes. Posteriormente, en competencias Intercentros de equipos mixtos, se seleccionó a 972 deportistas para visorías.

De ese proceso se eligió a un grupo de 50 niñas y niños, del cual se realizó una preselección de 15, hasta integrar finalmente al equipo representativo con 12 jugadores, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres.

Resultados en ediciones anteriores

El desempeño del equipo de Centros Comunitarios ha sido constante en competencias internacionales. En 2023 lograron el primer lugar en el Desafío Mundial, mientras que en las ediciones 2024 y 2025 del torneo internacional obtuvieron el subcampeonato.

Con el resultado de 2026, el representativo de Nuevo León suma un nuevo título internacional y reafirma su presencia en este tipo de competencias.

Integrantes del equipo campeón

El equipo que representó a Nuevo León en Madrid estuvo conformado por:

  • Emilio Nicolás Sauceda Rodríguez
  • Diego de Jesús Ávalos del Ángel
  • Ian Tadeo Sampayo Alcántar
  • Deily Nazareth Hernández González
  • Joselyn Sugeili Martínez González
  • Samuel Alexander Chantaca Cantú
  • Mario Alberto de la Fuente Martínez
  • Uriel Urbina Rodríguez
  • Iker Gael Santiago Torres
  • Kaleb Heriberto Rodríguez Herrera
  • Ivanna Fernanda Martínez García
  • Luis Fernando Leal Sandoval

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